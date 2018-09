Ausflug führte an den Bodensee

Schlierstadt.An den Bodensee führte der Vereinsausflug des Musikvereins Schlierstadt. An zwei sonnigen Tagen war für die Musiker und deren Begleiter viel geboten. Vom Besuch der mittelalterlichen Stadt Meersburg über eine Stadtführung in Konstanz bis hin zum Besuch auf dem Affenberg in Salem reihte sich ein Höhepunkt an den anderen. Auf dem Heimweg wurde ein Stopp in einer Besenwirtschaft gemacht, um den Ausflug in geselliger Runde ausklingen zu lassen. Abschließend brachten Vorsitzender Eckhard Link und dessen Stellvertreter Fabian Ebel ihre Freude über den gelungenen Ausflug zum Ausdruck. Es habe Spaß gemacht, man habe viel gesehen und über vieles gelacht. Das verleihe dem Zusammenhalt des Vereins sicherlich noch mehr Stärke.

