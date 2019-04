„Ausgewogene Mannschaft“

Schlierstadt.Bei der Kommunalwahl am 26. Mai wird die Freie Wählervereinigung Schlierstadt (FWV) mit einer „ausgewogenen Mannschaft“ ins Rennen gehen. Sieben Kandidaten haben sich bereiterklärt, künftig an der Entwicklung Schlierstadts mitzuwirken. Zur Nominierungsveranstaltung begrüßte Ortsvorsteher Jürgen Breitinger neben den bisherigen Ortschaftsräten Georg Schmidt, Silke Schneider und Monika Lengenfelder auch die neuen Kandidaten, die sich am 26. Mai zur Wahl stellen. Dennis Münch wird nicht mehr kandidieren.

Breitinger ließ die Schwerpunkte der letzten fünf Jahre Revue passieren. Zahlreiche Maßnahmen konnten teilweise umgesetzt oder abgeschlossen werden. Dennoch müsse die kontinuierliche Weiterentwicklung Schlierstadts oberstes Ziel auch in der nächsten Wahlperiode sein. Der Ausbau der Hauptstraße, die Fortsetzung der Mehrzweckhallensanierung die Verbesserung der Infrastruktur und die des Wohnumfeldes, sind dringende Ziele, die in der Zukunft im Fokus der Entscheidungen stehen. Lösungsmöglichkeiten müssen auch für die Kapazitätsprobleme bei der Feuerwehr gesucht werden.

Folgende Kandidaten wurden für die Ortschaftsratswahlen nominiert: Jürgen Breitinger, Silke Schneider, Georg Schmidt, Monika Lengenfelder, Andreas Heffner, Martina Kraus und Philipp Sack.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.04.2019