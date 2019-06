Autospiegel beschädigt

Hüngheim.Mehrere 100 Euro Sachschaden verursachte eine bislang unbekannte Person an einem schwarzen VW zwischen dem 26. Mai und Samstag in der Mozartstraße in Hüngheim.

Der Besitzer des Fahrzeuges hatte dieses am Straßenrand abgestellt und musste bei seiner Rückkehr eine Woche später feststellen, dass der linke Außenspiegel beschädigt war.

Zwischen Mittwoch und Donnerstag wurde in derselben Straße von ebenfalls bislang Unbekannten der linke Außenspiegel eines VW Golfs und das an einem Wohnhaus angebrachte Regenrohr beschädigt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.06.2019