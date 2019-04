Baufällige Mauer am Eingang des Seligentaler Hofes erneut Thema

Schlierstadt.Zur jüngsten Sitzung des Schlierstadter Ortschaftsrats konnte Ortsvorsteher Jürgen Breitinger neben dem Gremium auch einige Zuhörer begrüßen.

Auf die Regularien folgte ein Änderungsantrag zu einer bereits erteilten Baugenehmigung. Eine schlechte Bausubstanz machte es erforderlich, dass Wände die ursprünglich stehen bleiben sollten, abgebrochen und wieder neu aufgebaut werden müssen.

Wie aus der Mitte des Ortschaftsrates festgestellt wurde, sei mit den Bauarbeiten bereits begonnen worden. Der Ortsvorsteher bestätigte dies. Der Bauherr sei auch durch die Baurechtsbehörde aufgefordert worden, eine nachträgliche Genehmigung zu beantragen. Nachdem keine weiteren Abweichungen zu dem ursprünglichen Bauantrag bestanden, stimmte der Ortschaftsrat dem Bauvorhaben einvernehmlich zu.

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ teilte Breitinger mit, dass nach Vorgabe des Ortschaftsrates aus der letzten Sitzung ein Muster eines Absperrgitters für den Kindergarten beschafft wurde. Er stellte dieses Gitter vor und teilte mit, dass es seitens des Kindergartens Zustimmung fand. Nach kurzer Beratung sollen nun vier dieser Absperrgitter für den Kindergarten bestellt werden.

Schon länger ist es Wunsch des Ortschaftsrates, für ein schöneres Ortsbild an bestimmten Plätzen im Ortsgebiet höherwertige Bänke anzuschaffen. Breitinger stellte hierzu einige Modelle vor. Nach einer Vorauswahl des Ortschaftsrates kamen zwei Modelle in die engere Wahl. Um deren Eigenschaften zu testen, soll von diesen beiden Bänken jeweils ein Muster angefordert werden.

Bezüglich der Installation einer E-Bike-Ladestation konnte der Ortsvorsteher noch kein Ergebnis vermelden. Eine Anfrage bei der EnBW wurde gestartet, eine Rückantwortet stehe jedoch noch aus.

Dann informierte Breitinger darüber, dass nur noch drei Kammern in der Urnen-Stele frei sind. Anhand eines Bildes stellte er dann die geplante Erweiterung dieses Feldes vor. Nach Meinung des Ortschaftsrates sollen alle Stelen wie vorgeschlagen errichtet werden, so dass man nur noch einmal in dieses Feld eingreifen muss.

Im Rahmen der Arbeiten an der Wasserleitung wurde auch ein Weg im Ferienhausgebiet „Vogelherd“ schwer beschädigt. Nachdem er nun wieder hergestellt wurde, wünscht ein Anlieger bezüglich besserer Haltbarkeit das Auftragen einer Spritzdecke. Breitinger teilte mit, dass zur Festigung des Schotters eine Spritzdecke für diesen Weg bereits vorgesehen ist. Für die Forderung nach einer neuen Verkehrsregelung an diesem Weg sehe man seitens des Ortschaftsrates jedoch keine Veranlassung.

Anfragen

Bei den Anfragen der Ortschaftsräte wies Ortschaftsrat Albin Jelinek auf die baufällige Mauer am Eingangsbereich des Seligentaler Hofes hin. Der Ortsvorsteher teilte mit, dass er diesen Schaden schon mehrfach im städtischen Bauamt, beim Bürgermeister und im Gemeinderat angesprochen habe. Laut Aussage des Bauamtes würden die Arbeiten deshalb nicht durchgeführt werden, weil das Landesdenkmalamt eine bestimmte, kostenintensive Ausführung bei der Errichtung der Mauer verlangt. Sicherungsmaßnahmen müssen jedoch ergriffen werden. Ortschaftrat Jelinek wies nochmals auf die Dringlichkeit der Sanierung hin.

Auf eine Anfrage von Ortschaftsrat Michael Schwebler bezüglich der Mängel im Baugebiet „Weingärten-Stürzwasen“ teilte Breitinger mit, dass die Firma Konrad bereits tätig ist und die Anschlussleitungen nachgebessert werden. Die Straße soll jedoch über den Sommer nun so liegen bleiben, damit man feststellen kann ob die Maßnahmen wirken oder ob noch weitere Mängel hinzukommen.

Eine weitere Anfrage von Ortschaftsrat Georg Schmidt bezog sich auf den Beginn des Ausbaues der Oberlandstraße. Hierzu teilte der Ortsvorsteher mit, dass noch nicht bekannt sei, wann mit dem Ausbau begonnen werde.

Ortschaftsrätin Monika Lengenfelder wies auf den schlechten Weg im Ferienhausgebiet „In den Weinbergen“ hin. Sie teilte mit, dass dieser durch die Baumaßnahmen an der Wasserleitung erneut schwer gelitten hat. Sie bat darum, den Weg wieder herzurichten.

In diesem Zusammenhang wies sie auch noch einmal auf die Reinigung des Grabens entlang des Sportplatzes hin. Ortsvorsteher Breitinger nahm dies zur Kenntnis.

Nachdem unter dem Punkt „Anfragen der Bürger“ keine weiteren Fragen anstanden, wurde die Sitzung vom Ortsvorsteher geschlossen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.04.2019