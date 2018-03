Baumaßnahmen werden erläutert

Anzeige

Schlierstadt.In Kürze beginnen größere Baumaßnahmen in Schlierstadt. Neben dem Ausbau der oberen Talstraße/Oberlandstraße werden Arbeiten an der Wasserleitung in der Sonnhalde und in der Seckacher Straße vorgenommen. Außerdem steht die Erschließung des Baugebietes „Weingärten-Stürzwasen“ an. In der Ortschaftsratssitzung am Montag, 26. März, um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle in Schlierstadt werden die Maßnahmen durch das städtische Bauamt vorgestellt. Auch die Bauleiter der bauausführenden Firma werden anwesend sein. Vorgesehen ist auch, kurz auf die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen einzugehen. Zu dieser Veranstaltung heißt die Ortschaftsverwaltung alle betroffenen und interessierten Bürger willkommen, sich vorab über die Baumaßnahmen zu informieren.