Beim Dorffest mit Herzblut dabei gewesen

Schlierstadt.Albin Jelinek führt weiter den Heimatverein Schlierstadt. Bei der Jahreshauptversammlung am Donnerstagabend im Gasthof „Badischer Hof“ wurde er wieder zum Vorsitzenden gewählt. Die Geschichte des Dorfs für die nachfolgenden Generationen zu bewahren ist das große Ziel des Vereins. Dies wurde eindrucksvoll mit dem Dorffest im Juli 2017 demonstriert. Dabei zeigten Hans Müller und Wolfgang Wachter eine Dia-Show, die Einblicke in das Leben der Menschen ab der Jahrhundertwende gab.

Nach der Begrüßung und dem Totengedenken berichtete der Vorsitzende Albin Jelinek, dass sich der Vereinsvorstand im zurückliegenden Jahr zu mehreren Sitzungen getroffen habe, wobei es um das Dorffest sowie um die Herrichtung des Parkplatzes an der Grillhütte und das Gelände an der alten Kläranlage ging. Die Erweiterung der Parkmöglichkeiten sei schon länger geplant gewesen, konnten allerdings erst in Angriff genommen werden, als die Anschlussarbeiten für das neue Hochwasserrückhaltebecken fertiggestellt worden seien. Im Bereich der Zufahrt entstanden sechs bis sieben Parkplätze.

Im unteren Bereich der Zufahrt entstand eine neue Fläche, auf der Fußball gespielt oder gezeltet werden könne. Diese Fläche wurde vom Heimatverein unter der Mithilfe des SV Schlierstadt und Helfern eingeebnet. Die Auffüllarbeiten führte der Bauhof der Stadt Osterburken durch. Die Firma Seibold aus Schlierstadt habe mit „Maschinenpower“ beim Einebnen, Schottern und Verfestigen der Parkfläche geholfen und diese Kosten übernommen. Die Firma habe außerdem die Renovierung des Grills an der Grillhütte und Ausbesserungsarbeiten an der Baumscheibe beim Heimatvereinshäuschen durchgeführt, dankte der Vorsitzende.