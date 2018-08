Bernhard Schiess blickt auf 50 Jahre Musikgeschichte

Osterburken.Bernhard Schiess, früher Keyboarder bei den legendären Band „United Sound LTD“, blickt auf 50 Jahre Musikgeschichte zurück. In den letzten Jahren war er bei der Band „Return“ aktiv.

Zahlreiche Solotermine

Wenn er inzwischen auf 50 Jahre Musikgeschichte zurückblicken kann – er spielte bereits 1968 bei den „Discords“ – bleiben auch zahlreiche Solotermine bei diversen Festlichkeiten und Feiern, sowie Auftritte mit dem Trio „The Blackberries“ in Erinnerung.

Weniger bekannt sein dürfte, dass er bereits seit den 80er Jahren eigene Instrumentalmusik komponiert und im Homestudio aufnimmt. Nun ist Bernhard Schiess einen Schritt weiter gegangen und produziert seine Musik im professionellen Tonstudio „Red-Room“ bei Andy Horn in Berolzheim. Natürlich sind die Kosten für so ein Projekt enorm und so konnte Dieter Goldschmitt überzeugt werden, den ersten Titel zu sponsern. Mit ihm hat er bereits mehrere Musikstücke für die Reisemobilszene sowie die CD „Fernwehlieder“ produziert. (www.goldschmitt-music.de). Zurzeit ist Bernhards Stück auf www.songcheck.de zu hören und wer möchte, kann dort auch ein „Like“ oder sogar eine Bewertung hinterlassen.

Auf der Wunschliste ganz oben

„Wir würden uns freuen“, so Dieter Goldschmitt, „wenn ein Musiker aus der hiesigen Region bei dem Songcontest erfolgreich abschneiden würde.“

Insgesamt wurden 775 Songs eingereicht. „Heidi’s Theme“, eine Komposition auf Klavierbasis, mit Gitarren- und Synthesizerelementen, war bisher permanent unter den ersten Zehn seines Genres platziert und wurde zum Teil überschwänglich kommentiert.

Kommentare sind nur nach Anmeldung auf der Website möglich und einsehbar. Likes und Bewertungen können noch bis Ende August abgegeben werden. Im nächsten Monat wird der Musiker und Grafiker seinen 66. Geburtstag feiern.

Auf der Wunschliste ganz oben steht ausnahmsweise keine Harley Davidson, sondern die Produktion der CD mit den Eigenkompositionen, die zum Träumen und Entspannen einladen und dabei nicht ins Kitschige abgleiten. Die Musik, die durch abwechslungsreiche Instrumentierung und eine gewisse Dramatik geprägt ist, eignet sich hervorragend für Film- und Videoproduktionen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.08.2018