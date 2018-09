„Beste Werbung für den Pferdesport“

Faszinierenden Reitsport gab es für die vielen Besucher zu sehen, die am Sonntag zum Abschluss des Neckar-Odenwald-Kreis-Cups zum Reiterhof Karle gekommen waren.

Osterburken. Die letzten Prüfungen zur Wertung des „Neckar-Odenwald-Cups“ im Rahmen des Reitturniers der Pferdefreunde Osterburken standen auf dem Programm. Unterschiedliche Prüfungen in den Klassen E, A und L sowohl in der Dressur als auch im Springen wurden gewertet.

Die Schirmherrschaft dieser Turnierserie, die vor neun Jahren begann, übernahm Landrat Dr. Achim Brötel. Die einzelnen Turniere fanden auch in Schefflenz, Robern, Buchen und Höpfingen statt.

Die Idee dieses „NOK-Cups“ wurde geboren aus dem Antrieb heraus, den Reitsport im Neckar-Odenwald-Kreis und darüber hinaus bekannter zu machen und nicht nur die Reiter dafür zu begeistern sondern auch all diejenigen anzusprechen, die bisher noch nicht damit in Berührung gekommen sind. Der Reitsport, so die Auffassung der Initiatoren, lehrt Respekt, Vertrauen, Verantwortung, aber auch die Gemeinschaft.

Turnier 2019 bereits im Blick

Nach der Begrüßung der Teilnehmer, Ehrengäste und Sponsoren blickte Vorsitzende Stephanie Mücke kurz zurück in die Turniersaison. Joachim Backfisch als Vertreter des Fördervereins erläuterte den Ausblick in die kommende Saison.

So wollen im Jubiläumsjahr 2019 weitere Reitvereine wie Mosbach und Waldbrunn wieder beim „NOK-Cup“ dabei sein, und ein Turnier ausrichten.

Zur Siegerehrung fuhren die Ehrengäste, Schirmherr Dr. Achim Brötel, MdB Alois Gerig, Dr. Dorothee Schlegel (Sportkreisvorsitzende in Mosbach und Kreisrätin), Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm sowie die Sponsoren unter Fanfarenklängen in einer Kutsche in den Parcours.

Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm überbrachte die Grüße der Stadt zur bestens gelungenen Veranstaltung und lobte auch den sehr guten Besuch zum letzten Turnier des „NOK-Cups“. Man habe an beiden Tagen hervorragende Leistungen der Reitsportler gesehen.

Alois Gerig dankte als aktiver Pferdefreund und Reiter allen, die den Pferdesport im Landkreis voranbringen, insbesondere denjenigen, die in neun Jahren dem „NOK-Cup“ die Treue gehalten haben. In dieser Zeit hätten sich der Pferdesport und die Zuschauerzahl deutlich verbessert.

„Reitsport ist ein schöner Sport“, sagte Gerig, „die Begeisterung ist bereits bei der Jugend erkennbar. Diese Veranstaltung war erneut eine Werbung für den Pferdesport.“ Dr. Dorothee Schlegel freute sich über die große Unterstützung für den Pferdesport.

Dank galt auch den Reitvereinen im Landkreis, die mithalfen, den „NOK-Cup“ zu stemmen. Auch Landrat Dr. Achim Brötel dankte allen, die sich an der „einzigartigen Turnierserie“ beteiligt hatten, ebenso den Pferdefreunden Osterburken mit ihrer perfekten Organisation des Abschlussturnieres. „Die Idee des NOK-Cups hat Geschichte geschrieben und wurde zu einer besonderen Erfolgsstory“, so Brötel.

Er wies bereits jetzt auf die Jubiläumsveranstaltung im kommenden Jahr hin. Danach erfolgte die lang ersehnte Siegerehrung. F

