Besucher strömten in Scharen zum Fest

Mit einem attraktiven Rahmenprogramm wurde der Osterburkener Kilianimarkt bei herrlichem Sonnenschein und guter Laune am Montag fortgesetzt.

Osterburken. Nach der Markteröffnung und dem Bieranstich am Samstag (die FN berichteten) und dem Abend mit den „Fröhlichen Dorfmusikanten“ folgten am Sonntag der Festgottesdienst und die traditionelle Kilianiprozession, umrahmt von der Stadt- und Feuerwehrkapelle Osterburken mit anschließendem Frühschoppen im Festzelt.

Das sonnige Wetter ließ die Besucher am Nachmittag in Scharen in die Römerstadt kommen. Ein reger Marktbetrieb herrschte in den Straßen und auf dem Festgelände. Die Borkemer Geschäfte hatten zum verkaufsoffenen Sonntag eingeladen.