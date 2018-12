Besucher trotzten dem Regen

Osterburken.Keinen Hauch von Schnee, vielmehr fast durchweg Dauerregen gab es am Wochenende beim Weihnachtsmarkt auf dem festlich geschmückten Marktplatz in der Römerstadt. Da bei der Eröffnung am Samstag ein heftiger Schauer niederging, drängten sich die Besucher unter die Pavillons, und der Weihnachtsmann stand mit seinem prall gefüllten Geschenkesack im Regen.

Unter dem Regenschirm eröffnete Bürgermeister Jürgen Galm nach der Einstimmung durch den Fanfarenzug den Markt, der immer wieder ein schöner Anlass für Jung und Alt aus der Kernstadt und den Stadtteilen ist, sich zu begegnen.

Dass man sich dabei auf Weihnachten einstimmen könne, habe man denjenigen zu verdanken, die das umfangreiche Programm organisiert haben. Galms Dank galt auch den Betreibern der Stände, dem Weihnachtsmarktausschuss sowie den musikalischen Vereinen, den Schulen und Kindergärten der Stadt, die sich alle mit einem Beitrag am Markt beteiligt haben.

Unter anderem wies der Bürgermeister Galm in seinem Grußwort auch auf die Ausstellung „Kinderkunst“ des Kindergartens St. Martin im Foyer des Rathauses hin.

Im Namen des örtlichen Gewerbevereins bedankte sich dessen Vorsitzender Gunter Hofmann bei all jenen, die mit dazu beitragen, dass der Weihnachtsmarkt in dieser Form stattfinden kann.

Trotz des Regens verteilte dann der Nikolaus kleine Geschenke an die Kinder.

Das musikalische Programm wurde fortgesetzt durch das Weihnachtssingen der Schüler der Schule am Limes, die gleichzeitig um eine Spende für ihr Projekt „Awasa“ baten.

Der Chor der Realschule und die Kinder der Kindergärten aus Bofsheim und Hemsbach setzten das Weihnachtssingen wegen des unbeständigen Wetters schließlich in der katholischen Kirche fort. Am Abend folgte der musikalische Auftritt der Bläsergruppe des GTO und der Jagdhornbläsergruppe Bauland.

Auch am Sonntag regnete es. Das Programm wurde um die Mittagszeit durch die Jugendkapelle des Musikvereins Osterburken fortgesetzt.

In der Pfarrkirche fanden sich zahlreiche Besucher ein, um das Weihnachtssingen der Chorgemein-schaft Frohsinn, des evangelischen und katholischen Kirchenchores sowie der Musikschule Bauland anzuhören. Die Bläsergruppe des Musikvereins hatte am späten Nachmittag ihren Auftritt.

Nach der Auslosung der Weihnachtsaktion des Gewerbevereins beendete der Musikverein Osterburken den Tag mit weihnachtlicher Blasmusik.

Zum Weihnachtsmarkt gehörte wieder ein großes Rahmenprogramm: Darunter das Kasperletheater im Römermuseum. Aufgeführt wurde das Stück „Der gestohlene Weihnachtsbaum“. Für Köstlichkeiten, süß oder deftig, sorgten unter anderem die DLRG-Ortsgruppe, der Fanfarenzug, die Hexengruppe sowie der SV Osterburken. Bei nasskalten Regenwetter durften Glühwein und Punsch nicht fehlen, die vom Dartclub, der Hexengruppe und der katholischen Jugend angeboten wurden.

Natürlich gab es für die Besucher ein breites Angebot an Geschenkartikel, darunter Puppenkleider und Strickwaren, Naturheilmittel und Weihnachtsdeko. Wer wollte, konnte sich sogar einen Christbaum mit nach Hause nehmen. Eine große Nachfrage hatte auch die Frauengemeinschaft mit ihrer im Bernhardhusheim angebotenen „Kaffeestube“.

Der Streichelzoo erfreute an beiden Tagen die Kinder.

Auch nach Einbruch der Dunkelheit am Sonntagabend verweilten die Besucher bei Feuerschein und hellem Lichterglanz trotz des Regens noch lange auf dem Marktplatz. F

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.12.2018