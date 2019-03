„Biber macht Ruf als Nagetier alle Ehre“

Hemsbach.„Mittlerweile ist der Biber in Hemsbach angekommen“, so Christoph Groß, Ortsvorsteher des Osterburkener Stadtteils, gestern gegenüber den FN, und weiter: „Bei seine Reise entlang der Rinschbach ist er aktuell am Rückhaltebecken – und geht dort seiner Lieblingsbeschäftigung nach.“

An verschiedenen Stellen seien seine „beeindruckenden Fähigkeiten“ deutlich sichtbar. „Er macht seinem Ruf als Nagetier alle Ehre“, so Groß. mem

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.03.2019