Bienenquiz war beim Tag der Imkerei ständig umlagert

Anzeige

Osterburken.Am Tag der Imkerei am vergangenen Sonntag hatte der Imkerverein Bauland an seinem Bienenstand in Osterburken die Bevölkerung zum Imkerfest eingeladen.

Der einleitende Imkergottesdienst mit Pfarrer Tecklenburg und dem neuen evangelischen Pfarrer Schmücker wurde umrahmt vom evangelischen Kirchenchor Osterburken unter der Leitung von Nikola Irmai-Koppanyi und am Klavier von Istvan Koppanyi begleitet.

Der Spendenaufruf zugunsten der Bienen-AG des GTO erbrachte ein erfreuliches Ergebnis.