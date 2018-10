Bisher größte Herbstschule durchführt

osterburken.Das zurückliegende Trainingswochenende des Trägervereins des Duke of Edinburgh’s International Award in diesem Jahr in Osterburken – in Frankfurt und Berlin stehen in diesem Jahr noch drei weitere auf dem Programm – war auch mit Abstand das größte: 49 Lehrgangsteilnehmer und neun Helfer aus elf Bundesländern waren der Einladung in die Römerstadt gefolgt.

Mit zehn Teilnehmern stellte Frankfurt die größte Delegation, gefolgt von Stuttgart (neun) und Bremen (acht).

Die größte Herausforderung für das von Klaus Vogel geleitete Team bestand darin, drei Kurse parallel durchzuführen – zwei einführende Programmlehrgänge und einen auf dessen Inhalten aufbauenden Managementlehrgang.

Am Programmlehrgang nahmen erstmals fünf unabhängige, das heißt direkt vom Trägerverein betreute Teilnehmer aus Baden-Württemberg, Bayern und Hamburg teil, beim Managementlehrgang drei Schülermentoren aus Bremen.

Abschließend bedankte sich Klaus Vogel bei Team und Teilnehmern für die hervorragende Arbeit in den vergangenen zweieinhalb Tagen. „Als wir vor 25 Jahren das Programm als erste in Deutschland an der Realschule starteten, hätte niemand es für möglich gehalten, dass sich Osterburken einmal zur deutschen Jugendprogrammhauptstadt entwickeln würde“, so der Vorsitzende des Trägervereins.

Abschließend wünschte er allen eine gute Heimreise und sagte „bis bald“.

