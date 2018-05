Blick auf die „Sieben Salemer Gesetze“ geworfen

Anzeige

Osterburken.Anlässlich des 20. Jubiläums der deutsch-finnischen Kooperation in Sachen Jugendprogramm richtete der Trägerverein von „The Duke of Edingburgh’s Internatal Award Germany“ in Kooperation mit der Schule Schloss Salem kürzlich ein viertägiges Führungstreffen am Bodensee und in Osterburken aus. Im Mittelpunkt des Grundlagenseminars stand ein Blick auf die „Sieben Salemer Gesetze“ des Jugendprogramm-Erfinders Kurt Hahns von 1930 vor dem Hintergrund gegenwärtiger Herausforderungen für junge Menschen. Wichtigste aktuelle Aspekte waren dabei die Bereiche Klimawandel und Umweltzerstörung, digitale Transformation und „fake news“ sowie Europaskepsis und Populismus.

Teilnehmer des ersten Treffens

Die Leitung des Workshops lag beim Vorsitzenden des Trägervereins, Klaus Vogel (Osterburken). Wie Olli Saarela (Ehrenvorsitzender des finnischen Programms und ehemaliger Referatsleiter Jugend im Bildungsministerium, Helsinki) und Maija-Sisko Kauppila (neue Vorsitzende und Dozentin an der Universität Mikkeli) von der finnischen Seite sowie Rainer Schmid (stellvertretender Vorsitzender, Osterburken) von der deutschen war Vogel bereits Teilnehmer des ersten Treffens 1998, in dessen Anschluss das Programm in Finnland eingeführt wurde. Von der finnischen Spitze waren außerdem die hauptamtlichen Mikko Varesmaa (Stiftungsleiter, Helsinki) und Jukka Ruotsalainen (Programmkoordinator, Jyväskylä) beteiligt, vom Vorstand des Trägervereins Vanessa Masing (Berlin) und Barbara E. Oehl (Gilzem).

Mit den Gold-Absolventinnen Wencke Klütz und Vivian Lohse aus Elmshorn und dem Konrektor der Realschule Osterburken, Tobias Majer, waren auch zwei Programmanbieter vertreten, die entscheidend zum Gelingen der Pilotmaßnahme vor 20 Jahren beigetragen hatten. Auch der Osterburkener Bürgermeister Jürgen Galm machte der Veranstaltung seine Aufwartung. Im ersten Seminarteil ging es „back to the roots“ an die Schule Schloss Salem, wo Kurt Hahn von 1920 bis 1933 als Schulleiter wirkte und dessen Schüler Prinz Philip war, der das Programm als „Duke of Edinburgh’s Award“ (DofE) 1956 in Großbritannien basierend auf Hahns Ideen ins Leben rief.