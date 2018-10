Blick über den eigenen Kirchturm hinaus

Osterburken.Die Frauengemeinschaft traf sich zur traditionellen Rosenkranzdacht in der Kilianskapelle. Im Mittelpunkt der Andacht stand die Gottesmutter Maria, als die Auserwählte in Nazareth, auf dem Weg zu Elisabeth und bei der Geburt in Bethlehem.

Meditation und Gebete

Mit Meditationen, Gebeten und Liedern wurden die Geheimnisse des Freudenreichen Rosenkranzes umrahmt. Vorgetragen wurden die Texte von Margret Frühauf und Edith Link.

Anschließend trafen sich alle im Bernhardusheim , das von den Vorstandsfrauen herbstlich dekoriert war.

Dort wurde Michael Pohl begrüßt, der von der Frauengemeinschaft zur Vorstellung der Homepage der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach eingeladen wurde.

Er zeigte mit viel Engagement, wie die Seite der Seelsorgeeinheit aufgebaut ist und was die Besucher dort finden können, zum Beispiel aktuelle Nachrichten aus den Pfarreien, die Gottesdienstzeiten, das Pfarrblatt und die einzelnen Gruppen der jeweiligen Pfarrgemeinden.

Aber auch pastorale Themen wie die jeweiligen Tagesheiligen, Impulse zum Sonntagsevangelium und einen Tagessegen gibt es zu entdecken.

Ankündigungen bekannt machen

Die Homepage wird im Wesentlichen von Pfarrer Martin Drathschmidt und Webadministrator Michael Pohl gepflegt und jeweils aktualisiert, weitere Redakteure sind jederzeit gerne willkommen.

Die jeweiligen Gruppen und Vereine können ihre Veranstaltungen bekanntmachen und ihre Ankündigungen, Nachberichte und Fotos für die Seelsorgeeinheits-Homepage einreichen. So ist jederzeit auch ein Blick über den „eigenen Kirchturm“ möglich und ein Blättern in der Bildergalerie der Homepage hat dies anschaulich mit vielen schönen Fotos gezeigt.

Kirchliche Feste wie Fronleichnam, Flurprozession, die Feier der Osternacht, die Ministranten bei ihrer Romwallfahrt und Bilder von Konzerten fanden bei den Frauen großes Interesse.

Margret Frühauf dankte Michael Pohl für diese „lebendigen“ Einblicke und für sein Engagement in diesem Bereich.

Mit einem Vesper, vielen lebhaften Gesprächen und dem Dank für den zahlreichen Besuch klang der Abend im Bernhardusheim aus.

