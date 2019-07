Boris-Berufswahlsiegel verlängert

Osterburken.Viele Jugendliche stehen am Ende ihrer Schulzeit vor der Herausforderung, sich zwischen 350 dualen Ausbildungsberufen und zahlreichen fachschulischen Ausbildungsgängen für „ihren“ Beruf entscheiden zu müssen. Erneut stellte sich die Schule am Limes in Osterburken dem Thema „Berufsorientierung“ einer Jury, die das Boris-Berufswahlsiegel vergibt. Dabei wurde das Siegel für die Schule um weitere fünf Jahre verlängert.

In seiner Laudatio stellte Thomas Mayer für die Jury fest, dass die Schule für ihre Bewerbung eine 34-seitige Vorlage erstellt habe, in der das Engagement der Schule in Sachen Berufsorientierung sichtbar zum Ausdruck komme. Der Jury gefiel, dass die Schule an vielen Wettbewerben teilgenommen habe. Ab Klassenstufe Fünf gehe man in die Betriebe oder mache Praktika. Lobend erwähnte Mayer den Anstieg der Partnerschaften auf nunmehr 18 Betriebe, die sich über eine Vereinbarung mit der Schule verbunden hätten.

Ihn als Handwerksmeister freue es persönlich besonders, dass darunter auch einige Handwerksbetriebe seien. Die Jury lobte insbesondere die Vorzüge des Neckar-Odenwald-Kreises. Dort sei, so Mayer, der persönliche Kontakt und das Gespräch sehr wichtig. Und das werde in der Schule am Limes intensiv gepflegt. Wichtig war der Jury auch, dass für jeden eine Praktikumsstelle gefunden werden konnte. Das führte sie darauf zurück, dass sie im regen Austausch mit den Partnern stehe und kein Schüler ohne Praktikumsstelle bleiben musste. Mayer lobte, dass „die Schule am Limes alles auf einen Nenner bringt und die Übergangsquote in den Beruf beachtlich ist“.

Gut gefiel der Jury auch die Tatsache, dass alle Lehrer mit in die Berufsorientierung einbezogen werden.

Denn jeder bekomme zu Beginn ein 18-seitiges, gedrucktes Konzept, in dem die Berufsorientierung beschrieben sei, ein Konzept, das auch digital für jeden zugänglich hinterlegt sei.

Mayer gratulierte der Schule abschließend zum erneuten Erwerb des Berufswahlsiegels Boris, das nunmehr für fünf Jahre gelte. In ganz Baden-Württemberg sind derzeit 550 Schulen berechtigt, das Berufswahlsiegel zu tragen.

