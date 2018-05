Botschaften der „letzten Helden gegen Hitler“

Anzeige

Osterburken.Nur wenige Menschen gibt es noch, die den nachfolgenden Generationen ein persönliches Stück Zeitgeschichte aus einer der schrecklichsten Epochen der Weltgeschichte zur Mahnung und zu Ermutigung weiterreichen können und wollen. Aber es gibt sie noch, die Widerstandskämpfer, Holocaust-Überlebenden, Menschenretter und deren Hinterbliebene. Tim Pröse, in München lebender Journalist und Buchautor, hat sich mit Beharrlichkeit auf die Suche gemacht.

Auf Einladung von Nicole Zeidelhack, Pächterin des Museumscafés „Mithras“, kam Tim Pröse für eine Lesung nach Osterburken. 18 Begegnungen mit gänzlich unterschiedlichen Jahrhundertzeugen hat er zu einem Buch verarbeitet, drei davon ließ der Autor an diesem Abend ausführlich zu Wort kommen.

Einfühlsam und mit Empathie schildert er die „Botschaft der letzten Helden gegen Hitler“, so auch der Untertitel seines Buches. Naheliegend war es, gleich zu Beginn der Lesung die Schwester von Sophie Scholl zu Wort kommen zu lassen, liegt deren Elternhaus doch in Forchtenberg in unmittelbarer Nachbarschaft. Ruhig war es im Marc-Aurel-Saal geworden, als Tim Pröse aus dem Interview mit Inge Aicher-Scholl berichtet und die letzten Tage und Stunden von Sophie Scholl noch einmal lebendig werden ließ.