Brennende Büchse sorgt für Aufregung

Schöntal.Eine brennende Büchse sorgte am Donnerstagmittag bei Schöntal für Aufregung. Ein Zeuge bemerkte im Vorbeifahren auf der Kreisstraße zwischen Forchtenberg und Schleierhof starken Qualm aus dem Straßengraben. Als er nachsah, entdeckte er einen Behälter in der Größe einer Getränkedose, der stark rauchte. Der von ihm alarmierten Feuerwehr gelang es nur unter Schwierigkeiten, die Dose zu löschen. Die Einsatzkräfte bargen den brennenden Behälter zunächst aus dem Graben und legten ihn in eine Blechwanne, wo sie ihn anschließend mit Erde bedeckten. So konnte der Brand gestoppt werden. Sicherheitshalber wurde der Kampfmittelbeseitigungstrupp alarmiert.

Möglicherweise eine Granate

Die Experten aus Stuttgart vermuten, dass es sich bei dem Gegenstand um eine mit Phosphor gefüllte Granate aus dem Zweiten Weltkrieg handelt. Aufgrund der Korrosion der Außenhülle kam es vermutlich zu einer chemischen Reaktion. Die Granate wurde durch die Spezialkräfte in einem explosionssicheren Behälter abtransportiert.