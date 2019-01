„Bürgerliches Engagement gewinnt immer mehr an Bedeutung“

Schlierstadt.Beim Seniorennachmittag in der Mehrzweckhalle dankte Ortsvorsteher Jürgen Breitinger den Ehrenamtlichen, die dazu beigetragen haben, Schlierstadt wieder ein Stück voranzubringen.

„Bürgerliches Engagement im Ehrenamt gewinnt immer mehr an Bedeutung, obwohl die Rahmenbedingungen dafür immer schlechter werden. Wir sind auf ehrenamtlich tätige Menschen angewiesen, die sich Zeit nehmen, mithelfen und Verantwortung tragen“, stellte Ortsvorsteher Jürgen Breitinger anerkennend fest.

Das Jahr 2018 war vom Dorffest und den vielen innerörtlichen Straßenbaustellen und der Erschließung von Bauplätzen geprägt. Der Musikverein Schlierstadt, Leitung Rainer Pfeiffer, umrahmte das Programm und spielte zuletzt zur Unterhaltung auf.

Der Ortsvorsteher begrüßte die zahlreich erschienenen Gäste. Es folgte im Anschluss ein Liedvortrag von Martina Zimmermann, Gerlinde Molnar, Claudia Wulf und Erika Gimber von der Frauengemeinschaft.

Mit dem Lied „Geh mol in Keller, hol e Fläschle Woi“ sangen sich die Frauen in die Herzen der Besucher, die mehrmals kräftig den Refrain mitsangen.

Breitinger zeigte Ereignisse im Jahr 2018 auf und ging auf diese ein. Schlierstadt sei im Jahr 2018 eine Großbaustelle gewesen. Baumaßnahmen mit einem Volumen von rund 1 930 000 Euro wurden durch die Baufirma „Konrad-Bau“, Lauda-Königshofen, durchgeführt.

Zahlreiche Bürger haben die Möglichkeit genutzt, sich über anstehende Baumaßnahmen und die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen zu informieren.

Die Zufahrtsstraße zum Baugebiet „Vogelherd“ wurde grundlegend, Baukosten rund 130 000 Euro, saniert. Gleichzeitig wurde mit der Erschließung des Baugebietes „Weingärten-Stürzwasen“ begonnen. Bei der Ausschreibung erhielt die Firma Konrad-Bau den Zuschlag (615 472 Euro).

Im ersten Bauabschnitt wurden elf Bauplätze erschlossen. Das gesamte Baugebiet umfasse 30 Bauplätze. Der Ausbau der „Oberen-Talstraße/Oberlandstraße kostete rund 570 000 Euro. Dank der umsichtigen Vorgehensweise der Baufirma konnten die Beeinträchtigungen der Anwohner in Grenzen gehalten werden.

Ausgetauscht wurden die Wasser- und Kanalleitungen sowie der Straßenbau ausgeführt. Im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens, Ortslage, sind Maßnahmen mit rund 920 000 Euro veranschlagt. Mit dem Ausbau der Oberland, Oberen-Talstraße, Angelweg, dem Verbindungsweg Angelweg-Hauptstraße und Schulhof sind einige Maßnahmen des Verfahrens bereits abgearbeitet.

Aufgrund von Änderungen am Wasserversorgungsnetz war auch die Erneuerung der Wasserleitung in der Seckacherstraße und Sonnhalde, Kosten 580 000 Euro, notwendig. Durch die Sanierung der Mehrzweckhalle soll diese in einen zeitgemäßen Zustand gebracht werden, erklärte der Ortsvorsteher.

Es folgte ein Sketch von Babsie (Martina Zimmermann) und „Marie“ (Gerlinde Molnar) bei einem Discobesuch.

Den Reigen der Grußwortredner eröffnete Bürgermeister Jürgen Galm, der die Besucher ermunterte, trotz etwaiger Einschränkungen ihr Selbstwertgefühl zu bewahren. Menschen mit einem guten Selbstwertgefühl und einem positiven Altersbild würden ihre Lebenschancen besser nutzen.

Spazierengehen und in Ruhe auf einer Bank sitzen dürfte wohl in Schlierstadt im vergangenen Jahr nicht die richtige Zeit gewesen sein, weil die Gemeinde ganzjährig eine Baustelle gewesen sei. Das Stadtoberhaupt ging noch teilweise auf die durchgeführten Baumaßnahmen, sowie weitere Maßnahmen in der Stadt Osterburken ein. Mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt stehe noch ein Großobjekt ins Haus, so Galm abschließend.

Pfarrer Thomas Schnücke betonte, dass im Jahr 1982 eine junge Frau auf der Bühne sang: „Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne.“ Auch 36 Jahre danach sei die Sehnsucht nach Frieden geblieben. Es gebe Tausende, die sich Tag für Tag für den Frieden einsetzen. Frieden fliege einem nicht zu, für Frieden müsse man sich aktiv stark machen. Frieden fange im Kleinen an. Eine Mutter schlichtet auf dem Spielplatz den Streit zwischen zwei Kindern. „Wir können alle unseren Teil dazu beitragen, dass unsere Familien, unser Dorf, unser Land und unsere Welt ein bisschen friedlicher werden“, gab Pfarrer Schnücke mit auf den Weg.

Mit einem Lichtbildvortrag von Hans Müller und Wolfgang Wachter, Fotogruppe Osterburken, über das Dorffest, Fronleichnamsprozessionen und Seniorennachmittage klang der offizielle Teil aus. jüh

