Büro begleitet Architekten-Wettbewerb

Kurz und bündig verlief am Montagabend die Sitzung des Osterburkener Gemeinderats. Unter anderem ging es um das neue Feuerwehrgerätehaus und um die mobile Straßendatenerfassung.

Osterburken. Die Ergebnisse der Aufnahme und Dokumentation des lokalen Straßennetzes (Wohn- und Gemeindeverbindungsstraßen inklusive Einlaufschächte Kernstadt und Ortsteile) auf einer Streckenlänge von gut 30 Kilometern durch die Firma Eagle Eye Technologies Berlin wurden durch Bauamtsleiter Matthias Steinmacher vorgestellt.

Gemeinderat in Kürze Im Zuge der energetischen Sanierung der Mehrzweckhalle Schlierstadt wurden einstimmig Elektroarbeiten vergeben. Günstigster Bieter der beschränkten Ausschreibung war die Firma Elektro Gärtner/Hardheim mit einem Angebot von 40 908 Euro brutto. Enthalten sind die komplette Steuerungstechnik der Heizungsanlage und Beleuchtungseinrichtungen. Einstimmig verabschiedet wurde eine Benutzungsordnung für den Warteraum im Bahnhofsgebäude, angelehnt an die seit 2001 geltende Regelung für das Parkhaus. Hier war es zuletzt zu einer „nicht vorgesehenen“ Nutzung einschließlich Verschmutzungen und Lärmbelästigungen gekommen. chha

„Grundsätzlich guter Zustand“

Zuvor war bereits ein erster Abschnitt von 16 Kilometern auf den Ist-Zustand überprüft worden. Das gesamte Straßennetz einschließlich Feldwege umfasst etwa 160 Kilometer. Die dadurch mögliche Zustandsbewertung neben weiteren Zwecken wie diversen Katastererstellungen erfolgt in einer an das Ampelsystem angelehnten farblichen Kategorisierung. „Bis auf einige rote Stellen in der Kernstadt sprechen die Ergebnisse für einen grundsätzlich sehr guten Zustand des Netzes“, wie Bürgermeister Jürgen Galm festhielt.