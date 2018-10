Bundespolizei sucht Zeugen

Osterburken.Ein bislang unbekannter Täter hat, wie bereits berichtet, am Freitagnachmittag im Bahnhof Osterburken einen 17-jährigen Schüler sexuell belästigt. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der Schüler gegen 16.10 Uhr auf der Bahnhofstoilette, als der Unbekannte vor ihm sein Geschlechtsteil entblößte, ihn in eine WC-Kabine drängte und ihm sexuelle Angebote machte. Nachdem es dem 17-Jährigen gelang, sich an dem mutmaßlichen Täter vorbeizudrücken, erstattete er im Anschluss Anzeige auf dem Polizeiposten Adelsheim. Der Schüler beschreibt den Unbekannten als 50 bis 60 Jahre alten und etwa 1,80 Meter großen Mann, mit braunen Haaren, Halbglatze und kräftiger Statur. Zur Tatzeit soll er einen schwarzen Blouson, mit weißer Aufschrift auf der rechten Brustseite sowie eine blaue Jeanshose getragen haben. Außerdem führte er einen schwarzen Rucksack mit sich.

