Caddy beschädigt und abgehauen

Osterburken.Ohne sich um den von ihm verursachten Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich ein nach Angaben der Polizei bislang unbekannter Fahrzeugführer von einer Unfallstelle auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in der Professor-Schumacher-Straße in Osterburken. Der Fahrer eines silberfarbenen VW Caddy hatte seinen Transporter dort gegen 12.50 Uhr abgestellt und musste bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug gegen 13.10 Uhr feststellen, dass dieses an der Front stark beschädigt war. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war gegen die Stoßstange gefahren, so dass diese aus der Halterung gerissen wurde. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 0 62 91 / 64 87 70 beim Polizeiposten Adelsheim melden.

