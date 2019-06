Chorgesang als gemeinsame Leidenschaft

Osterburken.Das Jubelpaar Ludwig und Cäcilia Köpfle, geborene Seibold, feiern am Donnerstag, 20. Juni, das Fest der Goldenen Hochzeit. Die große Leidenschaft, der Chorgesang, hat ihr Leben positiv beeinflusst. „Wir haben viele Kontakte und Freundschaften durch das Singen im Chor geschlossen und dies hat unser Leben bereichert“, so das Jubelpaar im Gespräch mit den FN. Cäcilia Köpfle singt bereits seit 50 Jahren im Chor der „Chorgemeinschaft Frohsinn“ Osterburken und Ludwig Köpfle seit 60 Jahren. Für 40-jährige stellvertretende Chorleitertätigkeit wurde ihm im Jahr 2007 die Landesehrennadel verliehen.

Schon früh auf dem Hof gefordert

Ludwig Köpfle erblickte am 7. Juni 1941 in Osterburken das Licht der Welt. Zusammen mit einem Bruder wuchs er bei seiner Mutter, die alleine einen Bauernhof führte, auf. Sein Vater Ludwig Köpfle kehrte aus dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr zurück. Bereits als junger Bursche musste er seine Mutter im landwirtschaftlichen Betrieb unterstützen. Nach Abschluss der Volksschule, im Jahr 1955, schloss sich eine landwirtschaftliche Lehre an. Im Jahr 1967 wechselte er zum Bauhof der Stadt Osterburken und war danach als Nebenerwerbslandwirt tätig. Am 20. Juni 1969 läuteten für das Jubelpaar in der Schlierstadter Kirche „St. Gangolf“ die Hochzeitsglocken. Aus der Ehe gingen ein Sohn und zwei Töchter hervor. Im Jahr 1972 erbauten sie in Osterburken eine Nebenerwerbssiedlung. Bis 1999 führten Beide den landwirtschaftlichen Betrieb. Im Jahr 2001 ging Ludwig Köpfle in den Ruhestand. Anfang der siebziger Jahre trat der Jubilar in die Feuerwehrabteilung Osterburken ein und gehört noch heute der Alterswehr an.

Tatkräftig mitgeholfen

Cäcilia Köpfle wurde am 12. November 1949 in Schlierstadt geboren. Zusammen mit drei Geschwistern wuchs sie in ihrem Heimatdorf auf. Nach der Volksschule in Schlierstadt absolvierte sie die höhere Handelsschule in Walldürn. Von 1966 bis 1969 erlernte sie den Beruf der Industriekauffrau bei der damaligen Ziegelei Rupp in Hainstadt. Nach der Heirat war sie voll und ganz mit der Erziehung ihrer Kinder und der Landwirtschaft beschäftigt. „Beim Bau der Siedlung musste ich tatkräftig mitanpacken, denn sonst hätten wir das nicht geschafft“, betonte die Jubilarin. Ein großer Garten gehörte selbstverständlich dazu. Nach seiner Rente unterstützt der Jubilar sie bei der Gartenarbeit. Von 1990 bis 2010 war Cäcilia Köpfle in Teilzeit bei der Post in Osterburken angestellt. Danach ging sie ebenfalls in Rente.

Gottesdienst am 22. Juni

Zum morgigen Ehrentag gratulieren ein Sohn und zwei Töchter mit Familie, ein Enkel, Verwandte, Bekannte und die große Sängerschar der „Chorgemeinschaft Frohsinn“. Die Fränkischen Nachrichten gratulieren dem Jubelpaar ebenfalls recht herzlich. Der Dankgottesdienst findet am Samstag, 22. Juni, um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche „St. Gangolf“ in Schlierstadt statt und wird von der „Chorgemeinschaft Frohsinn“ musikalisch umrahmt. jüh

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.06.2019