„Den letzten Lebensweg positiv gestalten“

Die ehrenamtlichen Helfer der Ökumenischen Hospizgruppe Adelsheim-Osterburken-Seckach mit Ahorn-Boxberg begleiten seit 15 Jahren schwerkranke Menschen in ihrer letzten Lebensphase.

Osterburken. Die Hospizhelfer lassen sich dabei von ihrem Einfühlungsvermögen in den Menschen leiten, um herauszufinden, was dieser wünscht und um seiner Würde zu entsprechen.

Bürgerliches Engagement

Um den steigenden Anforderungen gerecht werden zu können, eröffnete die Hospizgruppe am Samstagvormittag in Osterburken, Turmstraße 17, ihr neues „Hospizbüro“, welches immer dienstags, von 10 bis 12 Uhr, seine Pforten öffnet. Die Räumlichkeiten wurden von Pfarrer Martin Drathschmidt und Dekan Rüdiger Krauth gesegnet.

Der Vorsitzende der Hospizgruppe, Diakon Bernhard Wörner, begrüßte alle Mitarbeiter im Ehrenamt und weitere Gäste. „Bürgerliches Engagement im Ehrenamt gewinnt immer mehr an Bedeutung, obwohl die Rahmenbedingungen dafür immer schlechter werden. Wir sind auf ehrenamtlich tätige Menschen angewiesen“, bilanzierte Wörner.

Dies sei die erste Handlung in diesem Jubiläumsjahr. Das Jubiläum, 15 Jahre Hospizgruppe werde mit einem Benefizkonzert am 10. Mai gefeiert, so der Vorsitzende, der die Frage stellte, warum ein Büro benötigt werde. Bisher seien die geschäftsführenden Arbeiten bei den Vorstandsmitgliedern zu Hause geleistet worden. Dies sei bislang so möglich gewesen. Nun müsse man noch vorsichtiger mit allen Daten umgehen und diese unter Verschluss halten.

„Von sofort an wird die Organisation hier gebündelt“, erklärte er weiter. Ein jeder aus dem Vorstand könne die Räumlichkeiten nutzen und es werden die monatlichen „Supervisionen“ abgehalten. „Wir hoffen, dass unser Verein dies alles stemmen kann und werden die entsprechenden Zuschüsse bei den Stellen beantragen. Wir danken für jegliche Unterstützung und Zuwendung“, betonte der Vorsitzende.

Für die Gruppentreffen, Mitgliederversammlungen und Vortragsveranstaltungen habe man 15 Jahre die Räumlichkeiten der katholischen Kirchengemeinde Osterburken kostenfrei nutzen können.

Koordinatorin und Einsatzleiterin, Beate Steinbrenner, stellte nach ihrer Begrüßung fest: „Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben. Dies tun unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter.“ Die ökumenische Hospizgruppe Adelsheim-Osterburken-Seckach, seit 2014 auch mit Ahorn Boxberg, habe sich zur Aufgabe gemacht, schwerstkranken, Sterbenden und alte Menschen und ihre Angehörigen zu begleiten. Mit dem Büro hoffe man, von der Bevölkerung noch mehr als bisher wahrgenommen zu werden und dass man auf diesen wichtigen Dienst aufmerksam machen könne. „Viele Bürger wissen gar nicht, was wir leisten und überhaupt tun“, betonte die Einsatzleiterin. Das Büro werde mit der Zeit regelmäßig besetzt sein, so dass jeder, der Interesse an dieser Arbeit habe, sich informieren könne. Die 19 Mitarbeiter besuchen die Menschen zu Hause und in stationären Einrichtungen. Seit 2017 sind regelmäßig drei Mitarbeiterinnen auf der Palliativstation in der Neckar-Odenwald-Klinik Buchen, um dort das Pflegepersonal zu ergänzen. Im Jahr 2018 habe die Hospizgruppe 25 Menschen und ihre Angehörigen begleitet. Zehn Menschen begleite man im Moment noch zu Hause und in den Seniorenheimen. Weitere Begleitungen seien bereits angefragt.

Die Hospizgruppe finanziere sich über die Mitgliedsbeiträge und Spenden. Sie sei förderungsfähig. Durch die Mitgliedsbeiträge der 80 passiven Mitglieder werden die Fahrtkosten der ehrenamtlichen Hospizbegleiter finanziert, so Beate Steinbrenner, die sich über neue passive und aktive Mitarbeiter freuen würde.

Die Räumlichkeiten wurden danach von Pfarrer Martin Drathschmidt und Dekan Rüdiger Krauth gesegnet. Pfarrer Drathschmidt sagte, dass er sich freue, diese Räume segnen zu dürfen, denn die Hospizgruppe habe nun ein neues Zuhause gefunden. „Es ist schön, wenn Sie mit den Menschen sprechen, ihnen vorlesen und versuchen, ihren letzten Lebensweg positiv zu gestalten“, betonte Pfarrer Drathschmidt. Dekan Rüdiger Krauth sagte, dass es wichtig sei, sich in Gottes Hand zu wissen, wenn man Menschen beim Sterben begleite. „Ich wünsche den Hospizhelfern, dass sie in Gottes Hand getragen werden und dieses Gefühl den Schwerkranken weitergeben können.“

Bürgermeisterstellvertreter Thomas Zemmel (Osterburken) entbot die Grüße von Bürgermeister Jürgen Galm und des Stadtrats. Er könne aus eigener Erfahrung sagen, dass einem Hospizhelfer viel abverlangt werde. „Ich finde es toll, dass es solche Menschen gibt. Schade, dass der Staat hier nicht mehr Unterstützung leistet. Ich danke Ihnen im Namen aller, die ihre Hilfe benötigen“, so Zemmel.

Edeltraud Britsch, ehemalige Koordinatorin der Hospizgruppe Boxberg, überreichte ein Aquarell-Bild von Andreas Felger mit der Jahreslosung der evangelischen Kirche im 2019: „Suche Frieden und jage ihm nach.“ jüh

