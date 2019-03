Der Heimatort stand immer an erster Stelle

Osterburken.Die diesjährige 33. Vereinsehrung der Stadt Osterburken am Freitagabend in der Baulandhalle begann mit einer besonderen kommunalen Ehrung. Die Bürgermedaille der Stadt Osterburken wird nur an Personen für herausragend geleistete Verdienste um das Gemeinwohl verliehen. Seit Freitag gehört Bofsheims Ortsvorsteher Werner Geiger zu diesem Personenkreis.

Viele Vertrauensbeweise

Wie Bürgermeister Jürgen Galm in seiner Laudatio betonte, wurde Geiger am 20. April 1975 erstmals in den Ortschaftsrat von Bofsheim gewählt und gerade mal drei Jahre und sechs Tage später bereits zum Ortsvorsteher, so die Ernennungsurkunde, datiert vom 2. Mai 1978. Wiederum nur zwei Jahre später am 22. Mai 1980 erfolgte die erstmalige Wahl in den Gemeinderat der Stadt Osterburken. Den beiden Erstwahlen folgten weitere acht an der Zahl für den Ortschaftsrat und sieben für den Gemeinderat, wobei der jeweilige Vertrauensbeweis von Wahlperiode zu Wahlperiode stieg. Großes Vertrauen hat sich Geiger auch in der Fraktion der Freien Wähler erworben, wo er seit dem 1. Januar 2007 bis heute deren Sprecher ist. Wer über Jahrzehnte solche Ehrenämter inne hat, der kommt selbstverständlich auch nicht an den verdienten Ehrungen vorbei. Dazu gehören die Silberne Ehrennadel des Gemeindetags 1995, die Goldene Ehrennadel 2004, die Ehrung für das „Silberjubiläum“ als Ortsvorsteher 2003 und als bisheriger Höhepunkt die Auszeichnung für 40 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit im Rahmen einer ansprechenden Feier bei der Hauptversammlung des Städtetages Baden-Württemberg. D iese Ehrungen, so der Bürgermeister, spiegeln die zugrunde liegenden Leistungen und die damit verbundenen Themen und Projekte wieder, die Geiger ganz besonders und in erster Linie in seinem Heimatort Bofsheim am Herzen lagen: die Astrid-Lindgren-Schule mit Hallenbad, der Kindergarten mit Kleinkindgruppe und auch das Thema Bauplätze im Ort. Nicht zu vergessen seien auch sein Engagement bei der Durchführung von Dorfentwicklungsmaßnahmen.

Wie Galm betonte, sei es gerade in einer Zeit vielfältiger, gesellschaftlicher wie struktureller Veränderungen wichtig, dass sich jemand gerade in einem Ort der Größe wie Bofsheim mit seinem ganzen Gewicht für seine Heimat einsetze, und der auch dafür sorge, dass die Waage nicht allzu sehr aus dem Gleichgewicht komme und der Ort mit all seinen Traditionen und Besonderheiten Bestand habe. Geiger verkörpere das Paradebeispiel eines „kommunalen“ Politikers. Dass Bofsheim eine intakte Dorfgemeinschaft habe, sei auch ein Verdienst von Ortsvorsteher Geiger, der sich auch beim SV Bofsheim viele Jahre ehrenamtlich in verschiedenen Positionen engagiert habe. Unter großem Beifall der anwesenden Bürger überreichte Galm im Namen des Gemeinderates, verbunden mit einem großen Dank, die Ehrenurkunde sowie die Bürgermedaille an Ortsvorsteher Werner Geiger. Sein Dank galt auch seiner Partnerin Heike Salm für ihre stetige Unterstützung. F

