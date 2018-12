„Der nackte Wahnsinn“ am 10. Januar

Osterburken.Die Badische Landesbühne zeigt am 10. Januar die Komödie „Der nackte Wahnsinn“ von Michael Frayn in Osterburken. Die Vorstellung findet in der Baulandhalle statt und beginnt um 19.30 Uhr. Generalprobe bei einem Tourneetheater: Die Premiere der etwas platten Komödie „Nackte Tatsachen“ steht kurz bevor – und es läuft alles andere als rund. Hauptdarstellerin Dotty vergisst permanent ihre Requisiten, ihr angetrunkener Kollege Selsdon verschläft jeden Auftritt, die kurzsichtige Schauspielerin Brooke verliert ihre Kontaktlinsen und Regisseur Lloyd Dallas allmählich die Geduld. Hinter den Kulissen Zank, Eifersüchteleien und jede Menge Missverständnisse. Bild: Peter Empl

