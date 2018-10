Der Preis für Fichte ist „im freien Fall“

Die Betriebsplanung für das Forstwirtschaftsjahr 2019 und die Festlegung der Brennholzpreise standen im Mittelpunkt der Sitzung des Gemeinderats am Montagabend im Bürgersaal des Rathauses.

Osterburken. Nachdem es bei der Fragestunde der Bürger keine Wortmeldung gab, leitete Bürgermeister Jürgen Galm direkt zum Thema Forst über. Oberforstrat Martin Hochstein und Revierleiter Dietmar Heid informierten den Gemeinderat über die Betriebsplanung im Forstwirtschaftsjahr 2019.

Zu Beginn berichtete Hochstein noch Neues und Interessantes zur geplanten Forstneuorganisation und dem anhängigen Kartellverfahren. In den letzten vier Monaten hätte sich Änderungen ergeben, „die man nicht für möglich gehalten hätte“. Der Bundesgerichtshof habe nun in diesem Verfahren sein Urteil gefällt und zwar dahingehend, dass der rechtliche Zustand aus dem Jahre 2008 wieder eingesetzt werde. Im Prinzip, so Hochstein, müsse man eigentlich gar nichts ändern. „Alles hat sich in Wohlgefallen aufgelöst und die Strukturen bleiben wie seither.“Allerdings, so schränkte er ein, könnte der Holzverkauf neu organisiert werden. Sowohl Gemeinderat als auch Bürgermeister Galm nahmen das wohlwollend zur Kenntnis. Weniger Freude bereiteten dem Gremium dann die Waldbilder, die Oberforstrat Hochstein vom Trockensommer 2018 zeigte, der bereits im April begann.

Im Oktober werde noch weniger Niederschlag fallen als im September sagte er, was eine „einzige Katastrophe“ für den Wald bedeute. Viele Buchen hätten bereits Anfang August ihre Blätter angeworfen, wie im Gewann „Stöckig“ zu sehen war. Die Eichen dagegen hätten den Trockensommer perfekt überstanden.Ein großes Problem stelle auch der Borkenkäfer da, der am Egelsee in Osterburken einen 1,5 Hektar großen Fichtenbestand komplett gefressen habe, sagte Hochstein, der auch betonte, dass die Folgen für den Holzmarkt ebenfalls katastrophal seien, denn der sei völlig überlastet. Der Preis bei der Fichte sei „in freiem Fall“, dagegen aber beim Laubholz immer noch sehr gut.

Borkenkäferplage

In Deutschland, Osterreich, der Schweiz und Tschechoslowakei gebe es derzeit 51 Millionen Festmeter Schadholz. Im Osterburkener Stadtwald wurden bisher 2500 Festmeter Schadholz aufgenommen. Teilweise vertrockneten die Bäume, weil sie kein Wasser mehr haben.

Revierleiter Dietmar Heid sehnt, wie er sagte, täglich Regen herbei, der aber nicht komme. „Wenn es im Sommer 2019 nicht so richtig regnet, wird die Borkenkäferplage den Forst auf Jahre begleiten und sich spürbar auswirken. Die Schäden werden dann deutlich erkennbar sein.“

Dritter Punkt von Hochsteins Ausführungen war der Forstliche Natural - und Finanzplan des Stadtwaldes für 2019. Dieser sei bereits heute „reine Makulatur“. Man wisse nicht, ob man nächstes Jahr überhaupt Fichte ernten könne. Der Plan sieht eine Gesamtnutzung von 8010 Festmeter vor. Davon entfallen auf die Vornutzung 6110 und auf die Endnutzung auf 1550 Festmeter. Die Einschlagfläche beträgt 136,4 Hektar. Für die Kulturvorbereitung und den Anbau sind jeweils acht Hektar vorgesehen, für die Kultursicherung 30 Hektar, für den Einzelschutz acht Hektar und für die Jungbestandspflege 30 Hektar. Zur Ästung stehen 800 Stück an. Die kalkulierten Einnahmen bezifferte Hochstein mit 447 309 Euro, die Ausgaben mit 406 650 Euro, so dass mit einem geringen Überschuss von 40 659 Euro gerechnet werde. „Doch die Erlöse des Jahres 2017, wo immerhin noch 170 000 Euro erwirtschaftet wurden, werden nicht mehr erreicht.“ Zum Planungsentwurf hatte das Gremium keine Fragen; die Zustimmung war einhellig. Aus der unbefriedigenden Situation im Forst, so Galm, „muss man das Beste machen und sich in den nächsten Jahren auf niedrigere Erlös aus dem Stadtwald einstellen“.

Bei der Festlegung der Brennholzpreise schlug die Forstverwaltung vor, so Galm, es beim letztjährigen Preis von 55 Euro je Festmeter zu belassen. Auch dieser Beschluss erfolgte einstimmig.

Nach längerer Zeit habe der Gemeinderat wieder einen Bauantrag zu behandeln, so Galm beim entsprechenden Tagesordnungspunkt. Nach den Erläuterungen von Bauamtsleiter Steinmacher soll das Vorhaben im Bereich „Am Kirchberg“ ausgeführt werden. Es weicht aber in zwei Punkten von den Festsetzungen des Bebauungsplans ab: Der Eingang liegt außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche und man will von der Dachfarbe abweichen. Ohne Wortmeldung stimmte der Gemeinderat den Befreiungen zu. Das gemeindliche Einvernehmen wurde erteilte.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.10.2018