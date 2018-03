„Der SV ist ein Verein mit Perspektive“

Anzeige

Mehrzweckhalle wird renoviert

Dem SV gehören 374 Mitglieder an. Dafür, dass in den Wintermonaten der Heizraum fertiggestellt werden konnte, dankte er Achim Makosch für sein großes ehrenamtliches Engagement. Der kleine Spielplatz zwischen Hart- und Rasenplatz sei wegen des schlechten Zustands der Geräte abgebaut worden. Das Jahr sei neben den sportlichen auch von gesellschaftlichen Aktivitäten wie Après-Party, Skiausfahrt, Schlachtfest, Besenfahrt, Sportwochenende, Oktoberfest, Weinfest, Preisskat und Sportheimbewirtung geprägt gewesen. Das 100-Jahr-Jubiläum werde im Jahr 2021 gefeiert.

Mit der Renovierung der Mehrzweckhalle werde in den kommenden Monaten begonnen, so Zöller, der allen dankte, die den SV unterstützten. „Der SV ist ein Verein mit Zukunft und Perspektive“. Danach berichtete Schriftführer Holger Ebel über die letztjährige Versammlung.

Lagerraum mit Freisitz entsteht

Der zweite Vorsitzender Martin Herkert informierte über den geplanten Neubau eines Lagerraums mit Freisitz, für den man bereits den „Roten Punkt“ habe. Damit werde ein großer Wunsch Realität. Die Kosten bezifferte er mit rund 70 000 Euro. Zuschüsse werden vom Badischen Sportbund und der Stadt Osterburken erwartet. Über Eigenleistungen und Spenden werde man versuchen, den vom Verein zu finanzierenden Betrag gering zu halten.

15 Frauen gehören der Damengymnastikgruppe an, so deren Leiterin Karin Kulike, sechs bis sieben Turnerinnen nehmen an den Übungsabenden teil. Ab Juni wurde mit Walking unter freiem Himmel begonnen. Der stellvertretende Fußballabteilungsleiter, Tom Friedenberger, berichtete von den Abteilungssitzungen. Dort wurden Feste besprochen, aus deren Einnahmen sämtliche Kosten für die Fußballabteilung gedeckt worden seien. Das Geld fließe komplett in den Spielbetrieb. Die erste Mannschaft sei in die Kreisklasse A abgestiegen, wo sie derzeit den Relegationsplatz belege. Die Reservemannschaft nehme wieder am Spielbetrieb der Kreisklasse C teil. Die Aktivitäten der AH-Mannschaft halten sich in Grenzen, da die meisten Spieler für die zweite Mannschaft im Einsatz seien. Stefan Blatz stehe nach Abschluss der Runde nicht mehr als Trainer zur Verfügung. Jürgen Göbes folgt nach.

Die Damenvolleyballmannschaft schloss die Runde 2017/2018 mit dem sechsten Platz in der Bezirksklasse ab, so Brigitte Wilard. Die Damen der Jugend stiegen in die Verbandsliga auf und belegen den fünften Platz. Für die nächste Runde überlege man, eine Mix-Mannschaft zu melden, resümierte die Abteilungsleiterin, die zusätzlich noch das Kinderturnen leitet. Daran nehmen acht bis zehn Kindergartenkinder in Gruppe I teil. Der zweiten Gruppe gehören 15 Grundschulkinder an. Dort werde Völkerball und Prellball angeboten sowie an Barren, Trampolin und Kasten trainiert.

Gesamtjugendleiter Siggi Münch informierte, dass beim SV über 65 Kinder und Jugendliche in verschiedenen Sportarten gemeldet seien. Bei den Bambini-Fußballer spielen 13 Kinder, neun aus Schlierstadt und vier aus Eberstadt, F-Junioren stellen neun Kinder, davon fünf aus Schlierstadt. Bei den F-Junioren wie bei den Bambinis gebe es noch keinen geregelten Spielbetrieb. Die E-Junioren spielen beim TSV Götzingen, zusammen mit Spielern aus Eberstadt und Altheim. Aufgrund der vielen Spieler wurden im Sommer zwei Mannschaften gemeldet.

Bei den D-Junioren spielen zwei Kinder in der Jugendspielgemeinschaft Altheim/Schlierstadt/Eberstadt. Sie belegt den sechsten Platz. Die C-Junioren (Spielgemeinschaft mit Eberstadt/Altheim) spielen in der Landesliga Odenwald und stehen auf dem zweiten Platz.

Im Kreispokal steht die Mannschaft im Finale gegen den TSV Mudau, die B-Junioren (Spielgemeinschaft mit Götzingen/Altheim) belegt zurzeit den ersten Platz in der Kreisliga. Bei den Futsal-Hallenkreismeisterschaften wurde sie B-Jugend-Hallenkreismeister. Die A-Junioren (Spielgemeinschaft mit Eberstadt/Götzingen/Altheim) belegen den dritten Platz in der Staffel Tauberbischofsheim. Beim Kreispokal steht die Mannschaft im Endspiel gegen Mudau, bei den Futsal-Kreismeisterschaften wurde der erste Platz erreicht. „Unsere Jugendarbeit trägt Früchte. Es konnten viele Nachwuchsspieler an den Seniorenbereich herangeführt werden“, so Münch abschließend.

Der Kassiererin Angelika Schwebler bescheinigten die Prüfer Werner Ebel und Hans Genzwürker eine einwandfreie Kassenführung, ebenso für die Kasse der Volleyball- und Fußballabteilung. Die Entlastung erfolgte einstimmig. Ortsvorsteher Jürgen Breitinger überbrachte die Grüße des Ortschaftsrats und der Ortschaftsverwaltung. Er dankte für die Hilfe beim Dorffest, das ein voller Erfolg gewesen sei und wünschte weiter viel Erfolg. „Das Ehrenamt wird durch Bürokratie und hohen Verwaltungsaufwand erschwert“, stellte er fest.

Der Bürgermeister der Stadt Osterburken und Vizepräsident des Badischen Fußballverbands, Jürgen Galm, übermittelte die Grüße des Gemeinderats, der Bürger und des Verbands. Der SV sei verlässlich, setze auf Tradition und sei immer auf der Höhe der Zeit. „Um diesen SV ist mir für die Zukunft nicht bange“ stellte Galm fest. Abschließend ging er auf die Sanierung der Mehrzweckhalle ein.

