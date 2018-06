Anzeige

In Osterburken haben all jene, die gerne mit ihrem Wohnmobil verreisen, nun die Möglichkeit, ihre freien Tage auf einem eigens dafür geschaffenen Platz oberhalb des Alten Friedhofs zu verbringen.

Beschilderung fehlt noch

Fünf Stellplätze stehen dort seit geraumer Zeit zur Verfügung – und diese sind laut Bauamtsleiter Matthias Steinmacher bis auf die Beschilderung fertig.

Die zwei noch fehlenden Informations-Tafeln wurden bereits vor längerer Zeit in Auftrag gegeben. Noch wartet man bei der Stadt auf deren Auslieferung.

Darauf zu lesen sein wird sowohl, was die Gäste aus nah und fern in Osterburken erwartet, als auch, wie man sich mit seinem fahrbaren Untersatz auf einem Wohnmobilstellplatz zu verhalten hat.

„Die Anschlüsse für Wasser und Strom sind fertig“, so Matthias Steinmacher gestern auf Anfrage der Fränkischen Nachrichten. Die Nutzer können somit das von ihnen benötigte Frischwasser und ihren Strom beziehen. Was sie verbrauchen, können sie an einem Münzautomaten bezahlen. mem

