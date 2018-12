„Die ersten 100 Tage schadlos überstanden“

Die Realschule Osterburken hat einen neuen Schulleiter. Der seitherige Konrektor Tobias Majer wurde von Schulamtsdirektor Peter Frey in sein Amt eingeführt. Er folgt auf Dr. Bruno Völker.

Osterburken. Die ansprechende Feierstunde in der Aula der Realschule Osterburken zur Einführung des neuen Rektors Tobias Majer stand unter dem Motto „Geh deinen Weg“. Nach der emotionalen musikalischen Einstimmung mit dem Stück „Kiss the rain“ von Yiruma (Sabine Kaiser, Klavier, und Juliane Egolf, Querflöte) begrüßte der dienstälteste Lehrer, Hermann Stipp, viele Ehrengäste aus den benachbarten Schulen, von den Bildungspartnern und das Kollegium.

Besondere Grußworte richtete er an Schulamtsdirektor Peter Frey sowie an Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm als Vertreter des Schulträgers, an Gemeinderäte und nicht zuletzt an die Hauptperson der Feier, Tobias Majer mit Partnerin und Eltern.

„Fördern und fordern“

Der jetzige Rektor Tobias Majer habe sich für einen neuen Weg entschieden, der für ihn und auch für die Schule der richtige sei. „Denn nur, wer seinen eigenen Weg geht“, so Stipp, „kann Spuren hinterlassen“. Das Ziel des pädagogischen Wirkens an der Realschule müsse immer der Schüler sein. „Fördern und fordern in einem respektvollen, sozialen und offenen Umfeld, das sind die Pole des pädagogischen Handelns an der RSO“, so Stipp. Er bat Majer, in seinem neuen Amt Mut zu beweisen und neue Wege zu gehen, ohne dabei Altbewährtes über Bord zu werfen. Seinem Kollegen wünschte er, dass er später einmal sagen könne: „Ja, es war der richtige Weg“.

Nach dem Musikstück „Auf dem Weg“, gesungen vom Schülerchor, betonte Schulamtsdirektor Frey, dass die Stelle des Rektors an der „RSO“ nahtlos mit dem ehemaligen Konrektor Majer besetzt werden konnte. Das Bestellungsschreiben habe er bereits am 1. August bekommen. Zwischenzeitlich habe er die ersten 100 Tage seiner Amtszeit überstanden, „schadlos und wohlbehalten“.

Schritt mit Elan vollzogen

Den Schritt vom Konrektor zum Schulleiter habe er mit Elan vollzogen. Majer, so Schulamtsdirektor Frey, war schon immer der Wunschkandidat, wobei er auch viel Unterstützung aus dem Kollegium erfahren habe, was für das gute Klima an der Schule spreche. Das „RSO“-Eigengewächs hat, wie Frey sagte, eine steile schulische Karriere genommen. In sieben Jahren stieg er vom Realschullehrer zum Konrektor auf. Diese Stelle habe er im März 2016 übernommen und sei in die neue Schulleiterrolle hineingewachsen. „Führungsverantwortung zu übernehmen ist schon ein anderes Kaliber“. Man spüre ein Spannungsfeld unterschiedlichster, manchmal auch gegensätzlicher Erwartungen von allen Seiten: Schüler, Eltern, Schulträger und Schulamt.

Doch Tobias Majer könne auf seine Erfahrung aufbauen und erhalte als Wunschkandidat nicht nur vom engagierten Kollegium, sondern in der ganzen Schulgemeinde breite Unterstützung. Frey gratulierte zur Berufung und wünschte viel Erfolg und Freude bei der verantwortungsvollen Aufgabe. Mit einem symbolischen Händedruck bekräftigte Frey eine gute Zusammenarbeit.

Nach der kurzen Akrobatik-Performance „Can’t stop the feeling“ der Schülerinnen der zehnten Klasse überbrachte Jürgen Galm die Grüße des Schulträgers. „Mit Schulleiter Majer übernimmt noch ein junger aber schon durchaus erfahrener Pädagoge den Führungsstab.“ Er werde, da war Galm sicher, die bisherige Erfolgsgeschichte seiner Vorgänger fortführen. Er müsse niemand kopieren, sondern könne seine eigene Vorstellungen umsetzen, er könne dabei aber von dem Geist, den er hier schon „reichlich eingeatmet“ habe, in vielfältiger Weise profitieren. Galm freute sich, dass die Nachfolge so „völlig geräuschlos“ erfolgt sei.

Zugleich erinnerte er daran, dass sich im Land der Schulleitermangel drastisch verschärfe. „Unsere Realschule gehört nicht dazu, hier läuft alles in geordneten Bahnen.“ Eine Einarbeitungszeit sei nicht erforderlich, denn Majer sei schon mitten im neuen Geschäft und hoch gefragt als Mentor, Kommunikator und Motivator. Galm wünschte sich, dass die Realschule unter der neuen Führung Aushängeschild und Standortfaktor für Osterburken und das Bauland bleibe. Verbunden mit seiner Gratulation namens der Stadt und des Gemeinderats wünschte er Freude, Erfolg und Erfüllung an der RSO.

Oberstudiendirektorin Regina Krudewig-Bartel überbrachte die Glückwünsche des benachbarten GTO und wünschte sich, dass sich die gute Zusammenarbeit beider Schulen auch künftig fortsetzen möge. Majer wünschte sie alles Gute, ebenso wie die beiden nächsten Redner, Realschulrektorin Monika Schwarz (Abt-Bessel-Realschule Buchen) und Marco Schirk ( Pestalozzi-Realschule Mosbach). Gemeinsam überbrachten sie die besten Wünsche der Realschulleitungen im Neckar-Odenwald-Kreis und betonten, dass mit Tobias Majer ein kompetenter Konrektor das nicht immer leichte Amt des Schulleiters übernehme. Darüber sei man glücklich.

„Eine gute Wahl“

Nach „Piano Man“(Sabine Kaiser, Björn Schmidt und Juliane Egolf) folgte das Grußwort der Kollegensprecher Björn Schmidt und Dominique Heilmann in Gedichtform. Weitere Grußworte sprachen Schuldekan Martin Schwarz und Schülersprecher Pavel Obodowski, der Majer als „wundervollen“ Rektor bezeichnete. Doreen Michel als Vorsitzende des Elternbeirates betonte, Majer sei eine gute Wahl gewesen.

Heide Lochmann gratulierte Majer persönlich auch im Namen der Freunde und Förderer der RSO zu diesem neuen Amt, zu dem sie ihm alles Gute wünschte und viel Freude bei den nun noch vielfältigeren Aufgaben in der Schulleitung.

Das Kollegium wünschte mit dem Videoclip „Sowieso“ dem neuen Mann am Steuer alles Gute und sagte weiter eine gute Zusammenarbeit zu. Nach einem kurzen Intermezzo mit „Salsa-Rueda“ durch die Kollegengruppe bedankte sich der neue Rektor bei allen für ihre ermutigenden und wohlwollenden Worte sowie für die Beiträge zur schönen Veranstaltung. Sein Dank galt auch allen Helfern, die bei der Organisation mitwirkten. Er sei gerade etwas mehr als die magischen 100 Tage im Amt, aber er habe Zeit genug gehabt, zu erkennen, dass die eigenen Möglichkeiten endlich seien. Auf seinem neuen Weg habe er von vielen Seiten Unterstützung erfahren.

Überwältigt vom Engagement

Sein Dank galt auch dem Schulamt sowie der Stadt, die mit dem Schulneubau den Schulstandort in besonderer Weise stärkten. „Die wichtigste Aufgabe in der Gesellschaft ist die Förderung und Bildung junger Menschen“, sagte Majer abschließend. Gemeinsam mit dem tollen Kollegium, von dessen Unterstützung und Leistungsbereitschaft er überwältigt sei, wolle er sich auf den Weg in die Zukunft machen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.12.2018