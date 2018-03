Die Jugend gefördert

Anzeige

Schlierstadt.„Der Förderverein des Sportvereins Schlierstadt war wieder mit großem Engagement aktiv und unterstützte die Jugendabteilung und den Gesamtverein“, teilte Fördervereinsvorsitzender Klaus Genzwürker bei der Mitgliederversammlung mit. Diese fand am Freitag nach der Jahreshauptversammlung des SV Schlierstadt statt.

Bei seinem Rückblick erinnerte Genzwürker an zahlreiche Veranstaltungen, die man durchführte, unter anderem an Schlachtfest, Gerümpelturnier, Oktober- und Weinfest. Nicht nur dem Gesamtverein, sondern vor allem der Jugendabteilung sei das Engagement des Fördervereins zugutegekommen. „Im Kalender Osterburkens haben diese Veranstaltungen einen festen Platz und tragen zum Gemeinwohl in Schlierstadt bei“, so Genzwürker. Sein Dank galt allen Mitgliedern, die bei den Veranstaltungen halfen. Auch bei kleineren Aktionen zeige sich der Förderverein stets engagiert. Beim geplanten Bau einer Gerätehütte sicherte man Unterstützung zu. Genzwürker dankte allen öffentlichen und privaten Wohltätern, die den Verein durch Geld- und Sachspenden unterstützten.

Schatzmeister Michael Schwebler berichtete vom positiven Ergebnis des Jahres 2017. Die Kassenprüfer Hans Genzwürker und Werner Ebel bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung. Der Vorstand wurde auf Antrag des SV-Vorsitzenden Mike Zöller einstimmig entlastet. Zöller dankte den Verantwortlichen des Fördervereins, Helfern und Spendern für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit mit dem SV Schlierstadt. jüh