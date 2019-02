Die meisten neu gepflanzten Bäume haben trotz der Dürre überlebt

Bofsheim.Die Trockenheit des vergangenen Sommers und der Borkenkäferbefall beschäftigten die Mitglieder der Waldgenossenschaft (WG) Bofsheim bei der Jahreshauptversammlung am Sonntagnachmittag im Dorfgemeinschaftshaus.

Waldmeister Uwe Schweizer begrüßte die Waldbesitzer, Bürgermeister Jürgen Galm, Forstdirektor Martin Hochstein, Forstamtsmann und Revierleiter Dietmar Heid, Ortsvorsteher Werner Geiger und den früheren Waldmeister Erich Märker.

Fichten und Douglasie gesetzt

Nach dem Totengedenken informierte Forstamtsmann Heid über den Vollzug im Jahr 2018. Insgesamt wurden 2566 Festmeter (Fm) Holz geschlagen. Durch die extreme Trockenheit mussten 1000 Fm Käferholz (Fichte) geschlagen werden. Es wurden 5275 Fichten und 5275 Douglasien im Distrikt „Mosig“ angepflanzt. 10 550 dieser neu angepflanzten Douglasien und Fichten haben trotz der Trockenheit überlebt. Die Kultur entwickle sich hervorragend, betonte Heid.

Auf einer Fläche von 6,4, Hektar wurden Kultursicherungsmaßnahmen durchgeführt. Im Zuge von Wegunterhaltungsmaßnahmen wurde der „Alte Römerweg“ komplett geschottert.

Zur Planung für das Jahr 2019 teilte Heid mit, dass 2500 Fm geschlagen werden. Hiervon wurden bereits 1232 eingeschlagen. Im Distrikt „Remschlein“ wurden bereits 200 Fm Eiche geschlagen und man sei fast fertig.

Für eventuell anfallendes Käferholz wurden 1000 Fm vorsorglich noch nicht eingeschlagen. Der Vollerntereinsatz im Käferholz werde wie geplant durchgeführt.

Kulturpflege auf drei Hektar

Im Distrikt „Gies“ soll auf der von Käferholz freigewordenen Fläche circa ein Hektar Nadelholz, Douglasie, Fichte und Lärche angepflanzt werden. Wegunterhaltungsmaßnahmen werden im Distrikt „Mosig“ durchgeführt. Kulturpflege werde im notwendigen Umfang auf einer Fläche von rund drei Hektar betrieben.

Weiter informierte Heid die Waldeigentümer über die im Jahr 2020 anstehende Forsteinrichtung. In diesem Jahr feiert auch die WG ihr 150-jähriges Bestehen. Die WG sei ein schöner, zukunftsfähiger Betrieb, für den es Spaß mache zu arbeiten, betonte Heid. Er dankte zum Abschluss Waldmeister Uwe Schweizer, Schriftführerin und Rechnerin Ute Hannes, den Waldarbeitern und der Forstbetriebsleitung für die gute Zusammenarbeit.

„Nach dem Dürresommer 2018 gibt es eine Massenvermehrung des Borkenkäfers. Solch eine starke Population des Borkenkäfers hat es in den letzten 30 Jahren nicht gegeben“, berichtete der Leiter der Forstbetriebsleitung Adelsheim. Der Preis pro Festmeter Fichtenholz sei von 90 auf rund 45 bis 50 Euro gesunken, so Hochstein. Er ergänzte, dass nicht nur durch den Käfer, sondern auch durch Sturm und Schneebruch in den Alpen eine extreme Menge an Fichtenholz auf dem Markt sei. Allein in Südtirol seien 1,5 Millionen Fm geworfen worden. Man bekomme dieses Problem nur mit Hilfe der Natur in den Griff. Man wisse nicht mehr wohin mit dem Holz.

Holzverkauf in Eigenregie

Der Forstdirektor teilte mit, dass ab Januar 2020 der Holzverkauf nicht mehr über das Forstamt abgewickelt werde. Der WG Bofsheim sei es ab 1. Januar 2020 freigestellt, wie sie ihr Holz verkaufe.

Eine Möglichkeit wäre, den Verkauf über die Forstliche Vereinigung Odenwald-Bauland (FVOB) abzuwickeln. Darüber müsste allerdings der Vorstand im Laufe des Jahres entscheiden.

Kosten werden steigen

Die Betreuungskosten für den Wald werden steigen, weil zukünftig die tatsächlich anfallenden Kosten ohne Förderung in Rechnung gestellt werden. Künftige mögliche Fördermöglichkeiten seien noch nicht bekannt, erklärte Hochstein abschließend.

Schriftführerin und Rechnerin Ute Hannes legte in einer Power-Point-Präsentation“ sämtliche Einnahmen und Ausgaben offen. Kassenprüfer Jörg Märker bestätigte eine einwandfreie Kassenführung.

Ortsvorsteher Werner Geiger meinte, dass man nur hoffen könne, dass das Land Baden-Württemberg seinen Spielraum nutze und den Privatwald weiter unterstütze. „Ich hoffe, dass die WG auch in Zukunft schwarze Zahlen schreibt“, erklärte Geiger und dankte dem Vorstand, den Waldarbeitern, Revierförster Dietmar Heid und Martin Hochstein für die geleistete Arbeit.

Danach wurde auf Antrag von Werner Geiger der Vorstand einstimmig entlastet.

Waldmeister Uwe Schweizer schlug die Waldgeldauszahlung vor. Diese soll 2,5 Euro je Anteil betragen. Man wolle angesichts der Trockenheit und der noch nicht absehbaren Folgeschäden mit der Waldgeldauszahlung lieber etwas zurückhaltender sein, um eventuell für schlechtere Zeiten gerüstet zu sein. Diesem Vorschlag wurde einstimmig zugestimmt.

Jubiläum wird am 1. Juni gefeiert

Der Waldmeister berichtete noch ausführlich über den künftigen Grunderwerb durch die WG, die im Jahr 1869 gegründet wurde.

Zum 150-Jahr-Jubiläum werde am Samstag, 1. Juni, um 13.30 Uhr, eine gemeinsame Waldbegehung durchgeführt. Danach werden Speisen und Getränke im Hof der Astrid-Lindgren-Schule angeboten. Eine Bilderausstellung wird die Geschichte der WG darstellen. jüh

