Die Pferdefreunde trafen ins Schwarze

Osterburken.Erfolgreich verlief das viertägige Schützenfest in „Roschal City“, wo verschiedene Schießwettbewerbe stattfanden. Erstmals gab es auch ein 3-D-Bogenschießen auf einem Parcours.

Reger Festbetrieb

Reger Festbetrieb herrschte auch am letzten Festtag auf dem Schützengelände. Das Verleihen der Pokale an die Sieger mit Verteilung der Preise erfolgte am späten Abend durch Oberschützenmeister Thomas Hefner und seinen Vorgänger Ludwig Metzger im Festzelt.

Hefner dankte den vielen Gästen, die so zahlreich der Einladung des Vereins zum sportlichen Wettstreit und geselligen Beisammensein nachgekommen seien. Sein Dank galt allen Teilnehmern des Bevölkerungs- und Pokalschießens für ihr faires sportliches Verhalten und für ihre Disziplin während des Schießens auf den Schießständen, sowie auch seinem Mitarbeiterteam für die reibungslose Durchführung der Wettbewerbe.