Die Pflege der Beziehungen zu Frankreich eine Herzensangelegenheit

Osterburken.Im Marc-Aurel-Saal des Römermuseums fand die Mitgliederversammlung des Städtepartnerschaftsvereins mit Wahlen statt. Nach der Begrüßung durch Dr. Ernst Seibold hatte Vorstandsmitglied Michael Pohl einen besonderen Einstieg in die Tagesordnung vorbereitet.

Video präsentiert

Er präsentierte ein neues Video der Partnerstadt Hondschoote, das in gut 15 Minuten die Geschichte und das gegenwärtige Leben in der Partnerstadt in bunten Bildern zeigte. Anfang Oktober will man die Partnerstadt zur Feier des 40-jährigen Bestehens der Partnerschaft besuchen.

Im Rahmen des Totengedenkens erinnerte Ralf Egenberger an Rainer Miksch und Gretel Leitz und würdigte deren Leistungen. In der Partnerstadt musste man von Didier Canler Abschied nehmen, der die sportlichen Begegnungen in den 90er Jahren zusammen mit Edgar Wagner initiiert hatte.

Im Rechenschaftsbericht ließ Ralf Egenberger die letzten drei Jahre Revue passieren. Im Jahr 2016 hatte man die französischen Freunde zu Gast und besuchte Öhringen und Schwäbisch Hall. Beim Partnerschaftsabend wurde des verstorbenen Daniel Pouleyn gedacht, der zum Urgestein der Partnerschaft zählte. 2017 weilte eine Osterburkener Gruppe in Hondschoote, wobei erste Pläne für das 40-Jahr-Partnerschaftsjubiläum geschmiedet wurden.

Ein unvergesslicher Ausflug führte nach Arras. 2018 besuchten die französischen Freunde Rothenburg und Creglingen. Als Ausklang besuchte man gemeinsam die Winzergenossenschaft in Weikersheim.

Festgezurrt wurde das Jubiläumsjahr 2019 mit der Zusage des Musikvereins, die Delegation nach Hondschoote zu begleiten. Auch der Besuch einer Schülergruppe aus Hondschoote im Juni dieses Jahres in der Realschule Osterburken wurde vorbereitet und zugesagt.

Kassenführerin Gerhilde Miksch berichtete von einem positiven Kassenstand, was von der Kassenprüferin Christel Bauer bestätigt wurde. Auf Antrag von Bürgermeister Jürgen Galm folgte die Entlastung des Vorstands.

Langjährige Partnerschaft

In seinem Grußwort hielt Galm einen kurzen Rückblick auf 40 Jahre Partnerschaft, betonte aber auch, dass es in der Zukunft schwieriger werden würde, genügend Mitstreiter für die Idee der Städtepartnerschaft zu finden. Die Gründergeneration werde den Stress der langen Fahrt nach Hondschoote nicht mehr durchhalten.

Der Bürgermeister zeigte sich aber auch hoffnungsvoll, dass die Osterburkener Anhänger der Städtepartnerschaft das 50-Jahr-Jubiläum sicher noch feiern werden.

Vorstandsteam bestätigt

Unter der Leitung von Jürgen Galm wurden alle bisherigen Vorstandsmitglieder in geheimer Wahl in ihren verschiedenen Ämtern bestätigt: das Vorstandsteam Ralf Egenberger und Dr. Ernst Seibold ebenso wie Schriftführerin Elke Ander, Kassenverwalterin Gerhilde Miksch und der Referent für Öffentlichkeitsarbeit, Michael Pohl. In den erweiterten Vorstand wurde erstmals Christian Göckel als Vertreter des GTO gewählt.

Ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt wurden Nicole Blatz-Albrecht für die Grund- und Gemeinschaftsschule, Klaus Heck für die FFW, Udo Heck für den Musikverein, Lothar Jahn für die DLRG und Christoph Kleiser für das Internationale Jugendprogramm. In beratender Funktion wurden Irmgard Hesselbach und Bernhard Six bestätigt. Abschließend wurden auch Christel Bauer und Udo Helbig als Kassenprüfer wieder gewählt.

Abschließend erläuterte Patricia Dörr die Pläne des Musikvereins für den Besuch in Hondschoote und für das Jubiläumskonzert im Oktober in der Kirche von Hondschoote. Es bleibe der Stadt und dem Verein ein großes Anliegen, die Tradition der Begegnungen der Musikvereine von Hondschoote und Osterburken wieder aufleben zu lassen, so Dörr unter dem Applaus der Versammlung.

Elke Ander erläuterte den bisherigen Stand der Vorbereitungen für die Fahrt nach Hondschoote. Ingeborg Egenberger stellte das Besuchsprogramm der Schulklasse aus Hondschoote im Juni vor.

Blick auf Europa

Abschließend dankte Dr. Ernst Seibold den neu- und wiedergewählten Vorstandsmitgliedern, den Kassenprüfern und Bürgermeister Galm sowie allen Mitgliedern und Freunden der Städtepartnerschaft.

Er lobte die Freundschaft zu Hondschoote und zu Frankreich, die die Anwesenden pflegen und bewahren wollen. Das sei nicht nur für ihn, sondern auch im Blick auf Europas Zukunft eine Herzensangelegenheit.

