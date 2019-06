Die Revierverhältnisse sind geklärt

Es tut gut zu sehen, dass auch amüsante Geschichten in Leserbriefen Einzug finden und schmunzelnd – auch zur Warnung – nachverfolgt werden können. Die möglichen Gedanken eines Bussards im Osterburkener Barnholz könnten humorvoll ausgedrückt sein: „Aha, da kommt er ja wieder, mit dem hab ich doch noch ein Hühnchen, äh eine Glatze zu rupfen, hat er doch letzten Sonntag mit einem Knüppel nach mir geworfen. Also los geht’s!“

Und ich: „Nein, das gibt’s nicht, das glaubt mir keiner.“ Der Schlag kam wieder aus dem Nichts, ohne Ankündigung, punktgenau auf meinen Hinterkopf! Wie vor wenigen Tagen schon einmal amüsant zu berichten versucht, spielte sich Gleiches ab, fast „The same procedure as last Sunday“. Gleicher Ort, gleicher Waldweg, Alter Buchener Weg im Waldgebiet Barnholz, fast auch die gleiche Uhrzeit. Nur hatte ich dieses Mal versucht vorzubeugen und hatte eine Wollmütze zum Schutz – wie ich mir vorstellte – aufgesetzt. Die Mütze flog nach dem Aufprall weit weg. Wieder ein Mordsschreck, wieder ein bisschen Blut beim Abtastversuch und wieder das schon vor einer Woche Erlebte. Gleiche Gedanken, gleiche Handlungen…. Nur nahm ich mir jetzt ein bisschen mehr Zeit: Unter sorgsamen Blicken sah ich den von einem Baum zum anderen fliegenden Bussard, der mich die ganze Wegstrecke mit seinen lauten Warnschreien begleitete, bis ich aus dem Wald, aus seinem Revier war. Ein stolzer Vogel – ich schätze 50 bis 60 Zentimeter groß – mal rechts, mal links des Weges auf mich argwöhnisch herabschauend. Bekannte meinten süffisant: „Setz halt deinen Fahrradhelm auf.“ Ich gönne ihm für die nächste Zeit sein Revier und suche mir eine andere Strecke.

Dieter Linhart, Osterburken

