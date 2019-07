Digitalisierung als eine zentrale Herausforderung für die Schulen beschrieben

Osterburken.Zu einem Gedankenaustausch über die Folgen der Digitalisierung und die aktuelle Lage des Ganztagsgymnasiums Osterburken (GTO) begrüßte die Schulleiterin des GTO, Oberstudiendirektorin Regina Krudewig-Bartel und ihr Stellvertreter, Studiendirektor Uwe Rossa, die Bundestagsabgeordnete Nina Warken, Integrationsbeauftragte der CDU/CSU- Fraktion, an der Schule.

Ebenso begrüßte die Schulleitung die Osterburkener Stadträtin und Vorsitzende des Stadtverbands der CDU Osterburken, Margaret Horb, die Vorsitzende des Elternbeirats am GTO, Dagmar Heckmann, Camilla Odiari vom Elternbeirat und den Vorsitzenden des Personalrats, Oberstudienrat Achim Brümmer. Zuvor hatte Nina Warken der Eröffnung des Projekts „Schule als Staat“ am GTO beigewohnt.

Regina Krudewig-Bartel lobte das Projekt als wegweisend für die Erziehung zur Demokratie und für die schülergerechte Durchdringung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Prozesse.Das Projekt passe zur Schule. Sie beschrieb die Digitalisierung als große Herausforderung.

Smartphones ab Klasse 5 normal

Smartphones seien ab der 5. Klasse bereits normal. Dies aber fördere die Entstehung von digitalen Parallelwelten, die man schlecht kontrollieren könne. Vieles sei unberechenbar, zumal Kinder die Spielregeln der Gesellschaft noch nicht verinnerlicht hätten. Um Problemen adäquat entgegenzuwirken, würden am GTO Schüler zu Medienpaten ausgebildet. Zudem habe und aktualisiere man altersangepasste Nutzungskonzepte. So habe man bei jungen Schülern eine strikte Nutzungskontrolle, hingegen gebe es für die Oberstufen Handyzonen. Im Unterricht stehe die Arbeit mit Schülern im Vordergrund, ohne die Arbeit mit den Geräten zu vernachlässigen. Schwerwiegende Verstöße würden konsequent geahndet.

Dennoch stelle die rasante Entwicklung im digitalen Bereich das Kollegium vor erhebliche Probleme. In Bezug auf die Situation des GTO unterstrich Regina Krudewig-Bartel die hohe Zustimmung im Kollegium zum erwarteten Neubau, zumal die Schülerzahlen stiegen. Die seit 50 Jahren am GTO bestehende Ganztagsschule in gebundener Form sei heute angesichts gesellschaftlicher Wandlungen normal. Sie betonte die hohe Bedeutung der Bildungspartner für die Schule und mahnte an, mehr Jungen für soziale Berufe zu begeistern, zumal sie oft die Verlierer des Bildungssystems seien.

Nina Warken lobte das aktuelle Schulprojekt als gelungene Aktion. Hinsichtlich der Digitalisierung ging sie auf das Smartphone, das heute ein Statussymbol sei. Dabei forderte sie eine permanente Diskussion der Rahmenbedingungen, auch wenn dies den Parteien den Ruf als Spaßbremser einbringe. Auch seien gegebenenfalls neue Regeln nötig. Die Kontrolle durch die Eltern, die Lehrer und den Staat sei wichtig und unabdingbar. In diesem Zusammenhang hinterfragte sie die Zahl der Schulungsangebote für Lehrer. Strukturen müssten überdacht und Entscheidungen überprüft werden.

Kollegen Orientierung bieten

Zugleich solle der Staat Orientierungspraktika für Kollegen während der Schulzeit in Betrieben ermöglichen, um im Austausch mit diesen zu bleiben und Schlussfolgerungen ziehen zu können. Abschließend unterstrich sie die Bedeutung der Förderung von Mädchen in den naturwissenschaftlichen Bereichen.

Die Vorsitzende des Elternbeirats, Dagmar Heckmann, warnte vor einer Ausgrenzung von Schülern ohne eigene digitale Mittel. Margaret Horb betonte die Resonanz bei digitalen Schulungsprogrammen durch die Eltern. Trotz vieler Hochs und Tiefs sprach sie sich für den Erhalt der Schulstruktur und des GTO aus, das Teil der Region und der Schullandschaft sei und zur Region gehöre. Man müsse sich an den Bedürfnissen der Wirtschaft ein Stück weit orientieren, ohne andere Bereiche zu vernachlässigen. Dieser Haltung schloss sich Achim Brümmer vorbehaltlos an. Man müsse das GTO erhalten, es sei eben keine Standardschule. Generationen von Schülern hätten sich hier wohlgefühlt, für sie und die heutigen Schüler sei das GTO Teil des Lebens. Dazu trügen die einmalige Atmosphäre und das helle Schulhaus bei. Auch er äußerte Unverständnis für die „Schleifung“ gesellschaftswissenschaftlicher Fächer. cg

