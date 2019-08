Dirigent hat Premiere „wunderbar bestanden“

Immer wieder gab es beim Sommernachtskonzert der Stadt- und Feuerwehrkapelle Osterburken bange Blicke in den wolkenverhangenen Osterburkener Nachthimmel.

Osterburken. Dunkle Wolken zogen vorüber, Blitze zuckten in der Ferne. Wird das Wetter halten? Das fragten sich die Zuschauer – und es hielt über die Dauer des gesamten Konzerts, das im romantischen Ambiente des Stadtgartens stattfand. Zu einer Zugabe reichte es dann aber nicht mehr, denn ein starker Gewitterregen setzte ein und beendete das begeisternde Konzert unter der Leitung von Dirigent Edgar Adelmann, zu dem mehr als 200 Blasmusikfans gekommen waren.

Sigrid Albrecht moderierte

Mit dem Medley „Eighties Flashback“ von Paul Murtha mit Melodien aus „Thriller“ „Time After Time“, „You Give Love a Bad Name“, „Up Where We Belong“ und „Eye of the Tiger“ stimmten die Musiker die Gäste auf den Abend ein. Danach begrüßte die Musikerin Sigrid Albrecht, die auch informativ durch das Programm führte, die Freunde der Blasmusik, darunter auch Bürgermeister Jürgen Galm. Nachdem der Verein nur alle zwei Jahre ein solches Konzert veranstalte, habe festgestanden, dass man die Veranstaltung unbedingt durchführen wollte. Schließlich habe man auch viel geprobt. Dass das Wetter nach den vielen Sommertagen einen Strich durch die Rechnung machen könnte, wollte niemand wahrhaben, so Albrecht. Passend zur Jahreszeit habe man ein vielseitiges Konzertprogramm unter dem Motto „Pop, Rock, Film, Musicals und mehr“ zusammengestellt.

Als nächster Titel folgte „Lord of the dance“ aus der weltweit erfolgreichsten Tanzshow. Michael Schenk spielte das Flügelhornsolo beim anschließenden Stück „My dream“ aus dem Repertoire und der Eigenkomposition von Peter Leitner. Die Besucher konnten sich bei diesen traumhaften Klängen so richtig verwöhnen lassen. Danach war Grönemeyer angesagt. Aus der Fülle an großartigen Songs wählte Wolfgang Wössner vier stilistisch kontrastierende Titel aus und schuf daraus ein abwechslungsreiches Medley. Zu hören waren die Songs „Männer“, „Mensch“, „Flugzeuge im Bauch“ und „Mambo“.

Nicht aufzuhalten waren die Musiker beim nächsten Stück „Don’t stop me now“, denn dieser „Queen“-Titel gehört zu den meistgespielten Radiosongs rund um den Erdball. Als vorletzten Titel vor der Pause gab es nochmals ein musikalisches Highlight der Kapelle mit dem Titel „Highland Cathedral“.

Gern gespieltes Potpourri

Weiter ging es mit dem Potpourri, das die Kapelle nach Aussage von Sigrid Albrecht „unwahrscheinlich gerne“ spielt: „Disney at the Movies“. Mit den schönsten Melodien aus den Filmen „Peter Pan“, „Das Dschungelbuch“, „Pocahontas“, „Die kleine Meerjungfrau“, „Die Schöne und das Biest“, „Cinderella“, „Aladin“ und „König der Löwen“ entführte sie die Besucher in die vergnügliche Welt des Zeichentrickfilms. Mit der „African Symphony“, einer heiteren und lebendigen Komposition des amerikanischen Sängers und Pianisten Van McCoy, wurde der zweite Teil eröffnet. Der Japaner Naohiro Iwai hat dieses Stück für Blasorchester bearbeitet.

Bei „The Godfather“ aus dem Film „Der Pate“, von Philip Sparke meisterlich für Blasorchester umgesetzt, spielte in Perfektion Dr. Christian Nafz die Solotrompete und Dieter Horn die Soloposaune, wofür es spontanen Beifall der Besucher gab. Aus dem Stück „Gentleman of music“ gaben die Musiker die Songs „Help Yourself“ von Tom Jones, „Song Sung Blue“ von Neil Diamond und „Delilah“ von Tom Jones zum Besten. Mit dem weltberühmten Schlager aus den siebziger Jahren im Arrangement von Johan de Meij „Can’t take my eyes of you“ war man schon fast am Ende des zweistündigen Konzertes angekommen. Mit dem Medley „Santana – a portrait“ endete es. Giancarlo Gazzani hat die größten Hits des Gitarristen Carlos Santa zu einem klangvollen Medley zusammengestellt. Dabei zuckten schon die ersten Blitze, und das erwartete Gewitter war Osterburken schon ganz nahe.

Sigrid Albrecht bedankte sich noch schnell beim wunderbaren Publikum und sagte Dankesworte an die Mitarbeiter der Stadt.

Erfolgsgeschichte für den Verein

Patricia Dörr bedankte sich bei ihrem Vater Eberhard, der vor Jahren die Idee hatte, ein solches Konzert im Stadtgarten durchzuführen und seine Idee immer vehement verfolgte, bis sie umgesetzt und zu einer Erfolgsgeschichte für den Verein wurde. Sie bedankte sich bei allen Helfern, die zum Gelingen des Abends beitrugen. Als Bürgermeister Jürgen Galm ein Grußwort sprach, waren die ersten Schirme schon aufgespannt. Er lobte die Leistung der Musiker, denn sie spielten „ganz tolle Musikstücke, die auch zu Herzen gingen“. Das Konzert sei eine musikalische Weltreise gewesen. Dirigent Edgar Adelmann habe seine Premiere wunderbar bestanden. Der Gewitterregen verhinderte eine Zugabe – schade, dass dieser Abend keinen schöneren Ausklang fand.

