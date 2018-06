Ehemaliges Gemeindehaus wird abgerissen

Anzeige

Mit einer Dorfentwicklungsmaßnahme in Bofsheim soll eine Verbesserung der derzeit unbefriedigenden innerörtlichen Situation erreicht und der alte Ortskern attraktiver gemacht werden.

Osterburken/Bofsheim. Durch den bereits im Jahr 2015 erfolgten Erwerb eines leerstehenden, früher landwirtschaftlich genutzten Anwesens in der Brückenstraße in Bofsheim und die nun vorliegenden Planungen (Grunderwerb, Abbruch, Wegebau, Neuvermessung) hat die Stadt Osterburken die Möglichkeit, in dem Stadtteil innerörtlich bis zu vier Bauflächen neu zu schaffen.

Positive Effekte

Weitere positive Effekte der geplanten Maßnahme, die im Rahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum des Landes durchgeführt werden soll, entstehen auch für die unmittelbaren Grundstücksnachbarn, darunter das Gasthaus Krone. So wird schon bald die Möglichkeit bestehen, Grundstücke neu zu ordnen, indem beispielsweise Flächen zu bestehenden bebauten Grundstücken zugewiesen werden (zurzeit stehen Gebäude zum Teil auf der Grenze).