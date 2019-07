Ehrenamt ist für ihn eine Herzensangelegenheit

Schlierstadt.Die „Fridays for future“-Proteste und die Demonstrationen gegen die EU-Urheberrechtsreform haben es gezeigt: Jugendliche sind alles andere als uninteressiert an der Politik. Doch es müssen nicht immer die großen Themen sein, auch auf lokaler Ebene gilt es, weitreichende Entscheidungen zu treffen. Bei den Kommunalwahlen Ende Mai bewarb sich der erst 18-jährige Tobias Münch um einen Posten des Ortschaftsrates in Schlierstadt – und hatte Erfolg. Sogar als Stimmenkönig (584 Stimmen) zog er in das Gremium ein, welches sich an diesem Donnerstag zur konstituierenden Sitzung im Bürgersaal des Rathauses trifft.

Ortsvorsteher noch zu früh

Es dauerte ein paar Tage, bis ihm klarwurde, was genau am 26. Mai passiert war. „Natürlich denkt man darüber nach, rechnet sich seine Chancen aus und zweifelt auch. Aber als Stimmenkönig in den Rat einzuziehen, das konnte ich zunächst nicht glauben“, schildert Münch seine Gedanken rund um den Wahltag. Für den 18-Jährigen ist das Ehrenamt eine Herzensangelegenheit, wie er selbst sagt. In Schlierstadt tief verwurzelt, hat er als Stimmenkönig eigentlich einen Anspruch auf das Amt des Ortsvorstehers. „Ich möchte aber erstmal Erfahrungen sammeln und gebe daher den Auftrag an den ,Vizestimmenkönig’ ab. In fünf Jahren, je nach Wahlausgang, sieht die Sache schon ganz anders aus“, meint Münch.

Musik- und Heimatverein sowie Feuerwehr: Der 18-Jährige steht durch seine Freizeit viel in Kontakt mit den Menschen aus dem Ort. „Daher kenne ich die Situationen, die verbessert werden können. Für mich ist das ein Ansporn, im Gremium durch die Mitarbeit Fortschritte erzielen zu können.“

Erfahrungen sammeln

Er selbst muss dem Vorurteil, dass er zu jung sei, durchaus zustimmen. „Ich bekomme das oft zu hören. Diesem Vorurteil möchte ich mit Tatkraft entgegenwirken, um meinen Vertrauensvorschuss nicht zu missbrauchen. Die Arbeit in einem Ortschaftsrat profitiert auch von einem bunten Altersschnitt.“ Zwar fehle es etwas an Erfahrung bei der Umsetzung, aber als junger Mensch habe man viele Ideen. „Ich bin dem Geschehen auch nicht fremd“, meint Münch, der unter anderem ein Praktikum im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Stuttgart absolvierte.

Als jüngstes Mitglied des Ortschaftsrates will er seinen Leitspruch, den er zusammen mit seinem Mitkandidat Michael Schwebler entworfen hat, als Ziel für die nächsten fünf Jahre durchsetzen: „Miteinander sprechen. Gemeinsam handeln. Zukunft gestalten.“ Der Zusammenhalt sei ihm ein großes Anliegen.

Dabei denkt er zum Beispiel an die Landeskampagne „BW blüht“, welche Kooperationen und Konzepte auszeichnet, die sich um den Erhalt der biologischen Vielfalt kümmern. „Das bringt auch positive Effekte für die Artenvielfalt und die Attraktivität des Ortsbildes“, sieht Münch gleich weitere Vorteile.

Bürgerliste ein großes Anliegen

Bei den baulichen Veränderungen gelte es in Schlierstadt die Ortsdurchfahrt zu sanieren und die innerörtliche Entwicklung voranzutreiben. Ein besonderes Anliegen ist ihm, für die nächste Kommunalwahl im Jahr 2024 eine Bürgerliste einzuführen. „Um Parteischwellen auf Ortsebene abzubauen“, so der 18-Jährige. Parteipolitik sollte frühestens im Gemeinderat gelten. Der derzeit so heiß diskutierte Umweltschutz sei ihm quasi in die Wiege gelegt worden; Seine Mutter ist Gärtnerin und gemeinsam mit seinem Vater bewirtschaftet er den landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieb. Für den Umgang mit der Natur ist er also von Haus aus sensibilisiert, wie er zugibt.

„Zu lange kümmerte es zu wenige Menschen, was mit ihrem täglich produzierten Müll und dem Schadstoffausstoß passiert. Es ist sehr verlockend, Fernreisen zu unternehmen und beispielsweise tropische Früchte zu konsumieren.“ Daher hat er eine klare Meinung: „Bei diesen Punkten muss sich jeder zunächst selbst an die eigene Nase fassen und die ein oder andere Belastung für die Umwelt vermeiden.“ Daheim sei es doch am schönsten, und überhaupt: „Die heimischen Früchte wie Erdbeeren und Kirschen sind gerade in der Sommerzeit ein Genuss.“

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.07.2019