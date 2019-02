„Ein Neubau wäre eine gute Entscheidung“

Mosbach/osterburken.Engagiert warb die Leiterin des Ganztagsgymnasiums Osterburken, Regina Krudewig-Bartel, im Rahmen der Kreistagssitzung für ihre Schule, die als gebundene Ganztagsschule noch immer modellhaft sei. Das pädagogische Konzept des GTO habe sie von Anfang an überzeugt, deswegen habe sie sich um den Posten der Rektorin beworben. Die Schule sei etwas Besonderes, ein „Lebensraum“.

„Wechselbad der Gefühle“

Seit Montag, als der Schulausschuss tagte und der Kurswechsel in Richtung Neubau sich abzeichnete, befinde man sich in einem „Wechselbad der Gefühle“, erklärte die Schulleiterin auch im Namen von Konrektor Uwe Rossa. Für die vielen lobenden Worte der Fraktionssprecher zum GTO bedankte sie sich ausdrücklich. Die Stellungnahmen hätten gezeigt, dass die Kreisräte wüssten, welche Bedeutung die Schule für den Landkreis und darüber hinaus habe. Ausdrücklich erwähnte sie die Bildungspartnerschaften auch mit Unternehmen des Hohenlohekreises – von dort kommen demnach nicht nur rund 200 Schüler, sondern auch viel Unterstützung. Zudem trügen die Bildungspartner dazu bei, dass die Abiturienten Arbeit finden und in der Region bleiben, was keineswegs selbstverständlich sei. Trotz des demografischen Wandels habe das GTO in den letzten Jahren die Schülerzahlen halten können – aktuell sind es 669. Froh war die Schulleiterin, dass zu den Informationstagen für Viertklässler am Wochenende 138 Kinder mit ihren Eltern kamen – die gute Entwicklung kann weitergehen.

Am Rande der Sitzung erklärte die Schulleiterin auf Nachfrage der FN, der Neubau sei für sie und das Kollegium eine gute Entscheidung. Zumal sich im Laufe der letzten Wochen herausgestellt habe, dass eine Sanierung in mehreren Abschnitten erfolgen müsste und mit viel Baulärm verbunden wäre.

In einem auf der GTO-Homepage veröffentlichten Elterbrief betont die Rektorin, dass der „qualitative Mehrwert eines Neubaus gegenüber einem teilsanierten Gebäude unbestritten“ sei. Das gelt sowohl für die Gebäudestruktur, als auch für dann optimierte Raumgrößen, funktionale Zusammenhänge, die Barrierefreiheit, die Gebäudehülle sowie für die technischen Anlagen.

Nach Krudewig-Bartels Einschätzung ist auch aus Sicht der Eltern die Variante „Neubau“ besser. Es habe bereits besorgte Nachfragen gegeben, ob die Beseitigung der Schadstoffe unter laufendem Betrieb – ganz abgesehen von der Lärmbelastung – nicht auch eine Gesundheitsgefährdung für die Kinder sei. Dankbar ist die Rektorin für die in den Ferien vorgesehenen Sofortmaßnahmen, um der Gefahr des Ausgasens von Schadstoffen aus Feuerschutzanstrichen zu begegnen. Dass von den festgestellten Belastungen keine Gefahr ausgeht, wurde in der Sitzung erneut unterstrichen.

Auf die Schule selbst lässt die Rektorin nichts kommen. Zwar sei die Außenhülle in die Jahre gekommen, doch das gelte nicht für die vielen guten Angebote des GTO. Bei der Frage der Trägerschaft kann sich die Schulleiterin persönlich sehr gut einen Verbund aus Landkreis und Stadt Osterburken vorstellen. Diese Entscheidung, so Regina Krudewig-Bartel, treffe aber der Kreistag, und sie vertraue auf den bevorstehenden Entscheidungsprozess. Ihr Dank galt den vielen aktiven und ehemaligen Kollegen des GTO, die sie zur Kreistagssitzung begleitet hatten und die Diskussion verfolgten. sab

