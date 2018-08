Anzeige

Osterburken/Zwingenberg.Mit Sebastian Kürpick steht bei „The Rocky Horror Show“ im Rahmen der Schlossfestspiele in Zwingenberg ein Newcomer aus der Römerstadt Osterburken auf der Bühne.

Junges Talent

Kürpick wurde in diesem Frühjahr gecastet und ist bei der Show als Backgroundsänger vorgesehen. Das junge Talent spielt Klavier, Geige, Bratsche und Gitarre. Zudem erhält seit mehreren Jahren professionellen Gesangsunterricht.

Der Abiturient Sebastian Kürpick war im vergangenen Februar als Schüler im diesjährigen vierstündigen Musikneigungskurs in der Jahrgangsstufe 2 des Eckenberg-Gymnasiums (EBG) in Adelsheim bereits an der Gestaltung und Durchführung des Abiturientenkonzerts beteiligt. Dieses wurde zusammen mit Musikern des Ganztagsgymnasiums Osterburken (GTO) vorbereitet. So trug er souverän das „Zambra“ aus Danzas Espanolas von Enrique Granados am Klavier vor.