„Eine Investition für die Zukunft“

Die Abteilungswehr Hemsbach, der 25 Aktive angehören, wird von Thomas Heilmann geleitet. Jährlich finden zwölf Übungsabende statt. Uwe Schweizer leitet die Bofsheimer Wehr, der 25 Mitglieder angehören. Auch in Bofsheim werden im Jahr zwölf Übungsabende durchgeführt. Die Abteilung Schlierstadt (21 Floriansjünger) wird seit dem vergangenen Jahr von Jens Schmidt geleitet. Auch in Schlierstadt finden monatlich Übungsabende statt. Die Abteilung Osterburken gehören 49 Aktive an. Sie wird von Peter Schmitt geleitet. Insgesamt werden hier 24 Übungen im Jahr durchgeführt.

Alle Abteilungen verfügen über einen guten Fahrzeugbestand. Der Gesamtwehr gehören 118 aktive Wehrmitglieder an, darüber hinaus 43 in der Alters- und 48 in der Jugendwehr, die im vergangenen Jahr einen großen Zuwachs verzeichnete. Zur Mitgliederzahl erklärte Kommandant Schmitt, dass diese in den zurückliegenden Jahren stetig angestiegen ist, was auch an der Werbung liege. Nach wie vor sei die Nachwuchsgewinnung sehr wichtig, weshalb eine verstärkte Jugendarbeit erfolge. Jugendfeuerwehren bestehen in Osterburken (zwölf Kinder) Hemsbach (sechs), an der Realschule (zehn) und in Schlierstadt (20), wo im vergangenen eine neue Kindergruppe gegründet wurde.

Die Einsatzstatistik von 2017 zeige, dass die Wehren zu 86 Einsätzen der verschiedensten Art gerufen wurden. Osterburken rückte 75 Mal aus, Schlierstadt sechs Mal, Bofsheim drei Mal und Hemsbach zwei Mal. Auch in der Aus- und Fortbildung waren die Feuerwehrmitglieder tätig. Es wurden unter anderem auch Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule besucht.

„Das Engagement der Wehr im Landkreis ist sehr groß“, sagte Schmitt. Am Stützpunkt Osterburken würden alle Ausbildungsarten durchgeführt. Als großen Aufwand bezeichnete der Kommandant die Fahrzeug- und Gerätepflege.

Als letztes Thema ging Schmitt auf den geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Osterburken und die damit verbundenen Erwartungen der Feuerwehr ein. In jedem Fall sei eine funktionelle Bauweise gewünscht. Zudem sollten die Belange der Feuerwehr Berücksichtigung finden. Das zukünftige Gebäude soll in jedem Fall erweiterungsfähig sein, denn: „Es ist eine Investition für die Zukunft.“

Bürgermeister Galm lobte die hohe Leistungsbereitschaft und -fähigkeit aller Mitglieder. Man wisse, dass für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Bedarf bestehe. Für die Gerätepflege werde man einen Weg finden, versprach das Stadtoberhaupt. Die Wehr habe eine hervorragende Arbeit geleistet, was höchste Anerkennung verdiene. F

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.02.2018