Eine „Limes Cicerona“ aus Leidenschaft

Besuchern der Römerstadt ihre Heimat näher zu bringen ist eine Freude für Christel Bauer. So liegt es für sie nahe, als „Limes Cicerona“ Führungen in und rund um das Römermuseum anzubieten.

Osterburken. Mit einem strahlenden Lächeln empfängt Christel Bauer die FN im Römermuseum. Wir haben uns mit der „waschechten Osterburkenerin“ verabredet, um mit ihr durch die Räume zu schlendern – und dabei mehr über das Engagement der „Limes Cicerones“ zu erfahren.

Ihr Gewand sitzt perfekt. Ihr Schmuck ist passend dazu abgestimmt. Und das Täschchen aus Leder, das am Gürtel baumelt, vervollständigt das Erscheinungsbild, das den Betrachter neugierig werden lässt: Seit 2006 gehört Christel Bauer den „Limes-Cicerones“ an und bietet in dieser Funktion – mit weiteren Gästeführern – am Unesco-Welterbe sachkundige Begleitung für Ausflüge, Wanderungen oder Aktionen im Gelände am Limes.

Mit wie viel Herzblut sie das tut, wird bei einem Rundgang durch das Römermuseum deutlich. Zu jedem Raum und zu vielen der Objekte hat sie eine Geschichte parat. Sie kennt nicht nur die historischen Hintergründe, sondern hat auch gleich noch die ein oder andere passende Anekdote auf Lager.

Mit Leib und Seele

Neben Führungen, die meisten natürlich im Römermuseum, der als „Leuchtturm“ und „Eingangstor“ dient, sorgen die „Cicerones“ auch für das passende Rahmenprogramm.

So weisen sie beispielsweise ihre hungrigen Gäste auf die „Römerknochen“ (Brötchen) hin, die in einem der Cafés angeboten werden. Und machen den Besuchern natürlich auch die „römisch-lukanischen Würstchen“ schmackhaft, die man mit einer Metzgerei „erarbeitet“ habe. Die darin enthaltenen Pinienkerne würden das Fett im Schweinefleisch „besser verträglich“ machen.

Christel Bauer ist eine „Limes Cicerona“ mit Leib und Seele – wie ihre sieben Kollegen. Zu deren vielfältigem Spektrum als Gästeführer zählen die Limes-Wanderungen, die jeweils am ersten Sonntag im Monat stattfinden und stets auf großes Interesse stoßen, und natürlich der „römische Stadtrundgang“.

„Selbstverständlich ist auch das Kastell einen Abstecher wert“. Das Gelände liegt nur 300 Meter vom Römermuseum entfernt. Die Wehrmauern wurden in den Jahren 1893 bis 1910 konserviert und können heute in einem Park besichtigt werden. Die Anlage ist eine der am besten erhaltenen am gesamten Limes. Sehenswert ist zudem der Limes im Barnholz nördlich von Osterburken, wo man die Reste eines Wachtturms besichtigen kann.

Wie sie auf die Idee kam, ein „Cicerone“ zu werden? Nun, zunächst wohnt sie auf dem Kastell – und schaut jeden Tag auf die Mauern. „Das gibt mir Inspiration“, erklärt Christel Bauer. „Zudem bin ich waschechte Osterburkenerin.“

Ihre Stadt liege ihr am Herzen, und: „Ich freue mich, wenn ich den Besuchern meine Heimat näherbringen kann.“ Vor allem, wenn diese von weit her kommen.

Für Bauer keine große Herausforderung, denn: Sie ist fit in Englisch – und so war es für sie auch unproblematisch, einen jungen Mann aus Alaska, der bei Freunden zu Besuch war, hinter die Kulissen des Römermuseums blicken zu lassen.

Ein Gast aus Alaska

„Wissenswertes“, so verrät Christel Bauer, „bekommen die ,Cicerones‘ im Rahmen der Fortbildungen, die zwei Mal im Jahr Pflicht sind.“ Dr. Jörg Scheuerbrandt, Leiter des Osterburkener Römermuseums, gibt sein Wissen gerne weiter – und erfreut die „Cicerones“ zusätzlich einmal im Monat mit einem Vortrag, „damit wir den Durchblick haben“, denn: Um sich mit dem Ausweis der Deutschen Limes Kommission legitimieren zu können, haben sich die Gästeführer zu einer kontinuierlichen gemeinsamen Weiterbildung und Qualitätssicherung verpflichtet. Daher gehört das Blättern in Fachbüchern sowie der Museumsliteratur zum „Handwerk“ eines „Limes-Cicerones“.

Das Wissen ist das eine. „Passen“ muss natürlich auch das äußere Erscheinungsbild, das die Gästeführer zum „Glänzen“ bringt. „Die Gewänder entstanden mit viel Liebe zum Detail“, verrät Christel Bauer. Geschneidert wurden sie von Gerhilde Miksch aus Osterburken, ebenfalls eine „Limes Cicerona“, nach römischer Vorlage.

