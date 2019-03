Eine tragende Säule im dörflichen Leben

Schlierstadt.Mike Zöller leitet auch die nächsten beiden Jahre die Geschickte des SV Schlierstadt. Bei der Jahreshauptversammlung am Freitag wurde er wieder einstimmig zum Vorsitzenden gewählt.

Der Erfolg des SV ist auf das gute Miteinander und den Einsatz der Mitglieder, unter anderem beim Bau der neuen Lagerhalle mit Freisitz, und einer seit Jahren erfolgreichen Jugendarbeit zurückzuführen. So konnten konstant Nachwuchsspieler in die Seniorenmannschaft aufgenommen.

Wiederaufstieg als großes Ziel

Das große Ziel der 1. Fußballmannschaft, zurzeit Tabellenführer der Kreisklasse A, ist der Wiederaufstieg in die Kreisliga. Die 2. Fußballmannschaft errang in der C-Klasse Buchen, Saison 2017/18, den Meistertitel. Außer dem Fußball werden beim SV Damengymnastik, Kinderturnen und Volleyball angeboten. Langjährige Mitglieder wurden Ehrungen zuteil.

Nach der Begrüßung ließ der Vorsitzende das Vereinsjahr Revue passieren. Der SV beteiligte sich beim Dorffest am „Wetten dass“-Spiel und verlor hierbei zwei Wetten. Die Wettschuld der ersten Wette, eine Station bei der Fronleichnamsprozession aufzubauen, einen Blumenteppich zu gestalten sowie den „Himmel“ zu tragen, wurde eingelöst. Die zweite Wettschuld werde am 6. April mit der Beteiligung an der Orts- Gemarkungssäuberung eingelöst.

Der SV komme nicht nur seiner Kernaufgabe, nämlich dem Anbieten von sportlichen Aktivitäten und Sportstätten nach, sondern sei auch ein verlässlicher Partner der Stadt Osterburken und fördere das gute Miteinander in der Gemeinde. Auch für den SV sei die Datenschutzverordnung ein großes Thema gewesen. So wurde eine Datenschutzverordnung erstellt, an der Michael Schwebler maßgeblich beteiligt war.

Im Juli wurde mit den ersten Baumaßnahmen an der neuen Gerätehalle mit Freisitz begonnen. Einen besonderen Dank entbot der Vorsitzende den Mitgliedern des Bauausschusses mit Martin Herkert, Armin Owart, Jörg Kettemann und Michael Schwebler. Armin Owart und Ralf Krappel seinen mit ihrer unverzichtbaren Fachkompetenz sehr wichtig für dieses Projekt gewesen, welches bald abgeschlossen sei, so der Vorsitzende abschließend.

Im Anschluss informierte Maria Ebel über die Damengymnastikgruppe. 14 Frauen nahmen an den wöchentlichen Turnstunden teil. Es wurde ein abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen Gymnastikübungen sowie Yoga angeboten. Im Juni begann die „Walkingzeit“. Darüber hinaus wurden ein Ausflug durchgeführt und das 40-jährige Bestehen gefeiert sowie Sportheimdienste übernommen. Maria Ebel dankte Kassenwartin Brigitte Seibold für ihre Arbeit und den Übungsleiterinnen Meddy Loser, Karin Kulike, Mary Ebel und Andrea Genzwürker für ihr Engagement.

Fußballabteilungsleiter Benny Schmidt gab bekannt, dass mit den Einnahmen bei den jährlichen Festen (Schlachtfest, Sportfest und Weinfest) sämtliche Kosten der Fußballabteilung gedeckt werden. Weiterhin wurden die sonntäglichen Sportheimdienste, Arbeitseinsätze im und ums Sportheim durchgeführt, sowie beim Bau der neuen Gerätehalle mitgeholfen.

Die zweite Fußballmannschaft errang die Meisterschaft in der C-Klasse Buchen in der Saison 2017/18. Die 1. Mannschaft belegte in der Kreisklasse A, Saison 2017/18, den vierten Tabellenplatz. Das Spieljahr 2018/19 konnte mit dem neuen Trainer, Jürgen Göbes, drei Nachwuchsspielern und einem Spieler aus Adelsheim schlagkräftig gestartet werden. Die Vorrunde schloss die Mannschaft mit dem 1. Tabellenplatz ab. Dies gelte es jetzt in der Rückrunde zu bestätigen, so der Abteilungsleiter.

Brigitte Schindler gab einen Einblick in das Kinderturnen und die Volleyballabteilung. Das Kinderturnen, bestehend aus zwei Gruppen, werde wöchentlich durchgeführt. Der ersten Gruppe gehören rund zehn Kindergartenkinder an, die mit Geräten und einfachen Spielformen vertraut gemacht werden. Die zweite Gruppe bestehe aus acht Schulkindern. Hier werde Völkerball, Prellball, Barren, Trampolin und Kasten angeboten.

Nach langer Überlegung habe man sich in der letzten Runde entschlossen, eine Frauenvolleyballmannschaft zu stellen, erklärte Brigitte Schindler weiter. Insgesamt sei die Runde sehr gut verlaufen, weil sich die jungen Spielerinnen von Spiel zu Spiel gesteigert hätten.

Gesamtjugendleiter Siggi Münch gab bekannt, dass beim SV über 65 Kinder und Jugendliche gemeldet seien. Münch machte Ausführungen über den Fußballsport. An der „Bambini“-Spielgemeinschaft mit dem VfL Eberstadt nehmen zwölf Kinder teil. Im Vordergrund stehen Spiel, Spaß und Bewegung. In der F-Junioren-Spielgemeinschaft mit dem TSV Götzingen spielen die Kinder an sechs Spieltagen in mehreren Spielen gegeneinander. Es gebe keine Meisterschaften. Die E-Junioren sind unter dem VfB Altheim gemeldet. In der Rückrunde 2017/18 wurde die D-Junioren-Mannschaft I Staffelmeister in der stärksten Staffel und die D-Jugend II Tabellenvierter in der mittleren Staffel. Die C-Junioren beendeten die Rückrunde 2017/18 als Tabellendritter in der Landesliga. Im Kreispokal wurde das Finale gegen Mudau gewonnen.

Ein weiteres „Highlight“ sei das Spiel im Verbandspokal gegen den Regionalligisten TSG Hoffenheim gewesen. Zurzeit belege die Mannschaft in der Landesliga Odenwald den zehnten Tabellenplatz. Die B-Junioren-Spielgemeinschaft mit Götzingen und Altheim wurde in der Saison 2017/18 Meister in der Kreisliga und stieg in die Landesliga auf. Im Kreispokal wurde das Endspiel gegen den SV Hettigenbeuern verloren. Im Verbandspokal gelang ein Sieg gegen Kirchhardt. Danach verlor die Mannschaft gegen den Oberligisten SV Sandhausen. In der Hinrunde 2018/19 belegt die Mannschaft den 5. Platz in der Landesliga Odenwald. Bei den Futsal-Hallenkreismeisterschaften belegte die Mannschaft den 1. Platz und wurde wie im Vorjahr Hallenkreismeister. Im Kreispokal spielte die Mannschaft noch das Finale gegen die JSG Seckach. Gleichzeitig berechtigt dieser Finaleinzug zur Teilnahme am Verbandspokal am 26. März gegen Eppingen. Die A-Junioren wurden in der Rückrunde 2017/18 Vizemeister in der Kreisliga Staffel 1 Odenwald. Zurzeit belegt die Mannschaft den 2. Tabellenplatz, informierte Münch abschließend.

Angelika Schwebler legte die Einnahmen und Ausgaben offen. Hans Genzwürker und Werner Ebel bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Auf Antrag von Ortsvorsteher Jürgen Breitinger wurde der Vorstand einstimmig entlastet. In seinen Grußworten machte Breitinger Ausführungen über die Sanierung der Mehrzweckhalle. Der SV nehme nicht nur sportlich, sondern auch für die Gesellschaft wichtige Aufgaben wahr, für die er sich bedankte. jüh

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.03.2019