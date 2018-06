Einkaufen, bummeln und viel Musik

Anzeige

Nach dem Marsch vom Marktplatz zum Festzelt, beginnend um 16 Uhr unter Mitwirkung der Stadt- und Feuerwehrkapelle Osterburken, wird der Markt mit dem offiziellen Bieranstich durch Bürgermeister Jürgen Galm eröffnet.

Falls jedoch um diese Uhrzeit im Rahmen der Fußballweltmeisterschaft ein Viertelfinalspiel mit deutscher Beteiligung stattfindet, erfolgen der Marsch und die Markteröffnung bereits um 15 Uhr. Das Spiel wird dann im Festzelt übertragen.

Am Samstagabend ist Stimmung, Spaß und gute Laune im Festzelt mit den „Fröhlichen Dorfmusikanten“ bei freiem Eintritt. Das große Festzelt vor der Baulandhalle ist wieder durch einen großzügigen Biergarten ergänzt, der bei sommerlichen Temperaturen zum Verweilen einlädt.

Am Sonntagvormittag ist um 9.15 Uhr der Kirchgang der Vereine. Treffpunkt ist in der Güterhallenstraße. Ab 9.30 Uhr wird das Patroziniumsfest der Pfarrgemeinde St. Kilian mit Festgottesdienst und anschließender Prozession gefeiert.

Der Markt und Festbetrieb beginnt ab 11 Uhr mit dem traditionellen Frühschoppen im Festzelt mit dem Musikverein Osterburken. Ab 12 Uhr wird ein Mittagessen im Festzelt angeboten.

Am Nachmittag sind die Osterburkener Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet und in der Friedrichstraße ist eine Autoausstellung der örtlichen Autohäuser zu sehen. Eine Oldtimer-Schlepper-Ausstellung rundet das sonntägliche Programm mit ab.

Ab 14 Uhr sorgt Peter Morbitzer im Festzelt für Unterhaltung. Der Musikverein Schlierstadt, der ab 17 Uhr zur Unterhaltung aufspielt, beendet den Festtag. Um 19 Uhr werden die Gewinner der Verlosung des Gewerbevereins Osterburken gezogen.

Am Montag wird ab 11 Uhr das traditionelle Behördenfrühstück stattfinden. Gleichzeitig beginnt der Markt- und Festbetrieb. Ab 14 Uhr spielt erneut Peter Morbitzer im Festzelt. Zum abendlichen Marktausklang unterhält der Musikverein Osterburken die Gäste.

An allen drei Festtagen ist auf dem Baulandhallenplatz und in der Kapellenstraße Marktbetrieb mit zahlreichen Verkaufsständen. Ein großer Vergnügungspark lädt zum Zeitvertreib ein. Am Sonntag und Montag bieten die Fördervereine der Kindergärten St. Josef und St. Martin Kaffee und Kuchen im Foyer der Baulandhalle beziehungsweise im Festzelt an. F

