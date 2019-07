„Enorme Zielstrebigkeit und Arbeitsfreude“

Osterburken.Juliane Egolf ist die neue Konrektorin der Realschule Osterburken (RSO). Am Freitagvormittag wurde sie mit einem Festakt in der Aula der RSO in ihr Amt eingeführt. Bei der RSO dürfte die Zeit des Umbruchs, bedingt durch Pensionierungen und Neueinstellungen, damit beendet sein.

Die große Leidenschaft von Juliane Egolf ist die Musik. Ihr Herz schlage durch ihre einfühlsame Art aber auch für die Schüler, und dies könne einer Schule nur gut tun, so der einhellige Tenor der Grußwortredner. Der Festakt wurde von den Schulchören „Little Flames“ und „Burning Voices“ unter der Leitung von Bettina Zinnecker sowie von der Lehrerband mit Björn Schmidt (Gesang und Gitarre), Jochen Kaufmann (Gitarre) und Sabine Kaiser (Klavier) musikalisch umrahmt.

Zeit des Umbruchs endet

Realschulrektor Tobias Majer ging zunächst auf die vielen Verabschiedungen und Amtseinführungen an der RSO ein. Es sei eine Zeit des Umbruchs gewesen. An die neue Konrektorin gewandt sagte er: „Ich denke, mir Dir hat unsere Schule jemanden gefunden, der die Energie und die Ausdauer hat, neue Herausforderungen anzugehen und unsere Schule als guten Lehr- und Lernort weiterzuentwickeln“.Es folgte der Räubertanz der „Tanz AG“ und die Schulchöre präsentierten im Anschluss das „Räuberlied“.

Bürgermeister Jürgen Galm betonte, dass diese Besetzung keine große Überraschung sei, habe Juliane Egolf schon bisher mit großem Engagement über den normalen Unterricht hinaus beeindruckt. Dann brachte Sabine Kaiser ein Klavier-Stück zu Gehör.

Die Schulleiterin des Ganztagsgymnasiums (GTO) Osterburken, Oberstudiendirektorin Regina Krudewig-Bartel, beglückwünschte Juliane Egolf im Namen der Osterburkener Schulen zur Ernennung als stellvertretende Schulleiterin und verwies auf die gute Nachbarschaft zum GTO.

Schuldekan Martin Schwarz übermittelte die Grüße der Evangelischen Kirchenbezirke Adelsheim-Boxberg und Mosbach sowie des Katholischen Pfarrer Robert Schmeiser.

„Super geeignet“

Elternbeiratsvorsitzende Doreen Michel sagte, sie freue sich unglaublich und wünsche der neuen Konrektorin viel Erfolg.

Pavel Obodowski und Jonas Winter (Schülermitverwaltung) sagten, „Sie zeigen enorme Zielstrebigkeit und Freude an der Arbeit. Sie sind super geeignet als Stellvertreterin“.

Mit dem „Jodeldiplom“ von Loriot hatten die Lehrerinnen und Lehrer die Lacher auf ihrer Seite. Zum Abschluss dankte Juliane Egolf, allen, die zur Gestaltung der Feier beigetragen haben. jüh

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.07.2019