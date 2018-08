Eröffnung ist wie geplant am heutigen Montag

Osterburken.„Mit dem Umzug in das neue Gesundheitszentrum will ich die Zukunft meiner Apotheke am Standort Osterburken sichern.“ Das hat die Apothekerin Ursula Häfner im November 2017 – wenige Wochen, nachdem die sanierte Friedrichstraße für den Verkehr freigegeben wurde – im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten erklärt (wir berichteten).

Beim letzten Ortswechsel – im Januar 2015 – handelte es sich nur um „einen Katzensprung“ für das Team der „Kastell-Apotheke“: Von der Turmstraße 1 in das direkt gegenüber liegende Gebäude in der Friedrichstraße 12. Dieses Mal lagen ein paar Straßen „dazwischen“.

Weit ist es aber dennoch nicht bis zum Osterburkener Fachmarktzentrum; zu Fuß sind es nur wenige Minuten bis zum neu erbauten Gesundheitszentrum.

Wie bei dem Gespräch mit unserer Zeitung im November des vergangenen Jahres anvisiert, wurde am 6. August mit dem Umzug an den neuen Standort begonnen – seither ist die „Kastell-Apotheke“ geschlossen. „Ab 20. August, 14 Uhr, sind wir in den neuen Räumen für Sie da“, heißt es auf dem Plakat, das auf der Eingangstüre des Gebäudes am alten „Standort“ in der Friedrichstraße angebracht wurde – und im Internetauftritt.

Übrigens: Wie von Ursula Häfner angekündigt finden die Kunden das „gewohnte Ambiente“ auch im neuen Gebäude wieder – und zwar in dessen Erdgeschoss.

Das AOK-KundenCenter zieht ebenfalls um – und will seine Mitglieder ab Freitag, 24. August, in der Professor-Schumacher-Straße 2/8 begrüßen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.08.2018