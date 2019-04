Erster Preis für Nadin Menzel und Bassit Agbere

2 Fotos ansehen Nadin Menzel und Bassit Agbere ernteten einen beeindruckenden ersten Preis. © Musikschule Bauland

Osterburken.Der 56. Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ fand vom 3. bis 7. April in Schorndorf und Renningen statt. Die Musikschule Bauland war mit vier Schülern in vier Wertungen vertreten, die sich im Januar beim Regionalwettbewerb in Heidelberg bereits mit ersten Preisen über 23 Punkten für den Landesentscheid qualifiziert haben. In der „Altersgruppe 3“ erhielt Kristian Koppányi in der Kategorie Percussion einen hervorragenden dritten Preis mit 18 Punkten. Ebenfalls in der „Altersgruppe 3“ erreichten Nelli Koppányi (Gesang) und Zoey Ries (als Gast) in der Kategorie Vokal- Ensemble einen großartigen zweiten Preis mit 22 Punkten.

In der Wertung „Pop-Gesang“ ernteten Nadin Menzel in der „Altersgruppe 6“ zusammen mit ihrem Klavierbegleiter Bassit Agbere („Altersgruppe 5“) einen beeindruckenden ersten Preis. Beide erhielten die Höchstpunktzahl 25 und haben sich damit zum Bundeswettbewerb qualifiziert, der vom 6. bis 13. Juni in Halle ausgetragen wird. Die Musikschule Bauland freut sich mit den Preisträgern und bedankt sich für die Erfolge, auch bei den Lehrkräften Frank Adelt, Viola Bommer, Regine Böhm, Diego Longo und Sebastian Stahl.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.04.2019