Erwachsene mögen Krimis, Jugendliche Fantasy

Osterburken.Die seit September 2014 laufende Digitalisierung der GTO-Bibliothek ist nun abgeschlossen. Unter der Führung von Belinda Pfaff, Silke Wohlgemuth und Henrike Hügel wurden alle Medien der Bibliothek im Online-Katalog erfasst.

Von nun an können alle Interessierten die GTO-Bibliothek bequem vom Sofa aus via Internet besuchen. Man kann in sämtlichen Bereichen der Bibliothek stöbern. Diese umfasst neben Büchern und CDs auch Zeitschriften.

Der Zugang zum Online-Katalog, „Opac“ genannt, erfolgt über die Homepage des Ganztagsgymnasiums Osterburken. Mittels Schlagwörtern oder durch die Eingabe des Titels bzw. des Autors kann man feststellen, ob das Buch in der Bibliothek vorhanden ist. In der Rubrik „Neuheiten“ findet man alle neu angeschafften Medien der Bibliothek. Ferner kann man sich die „Top 20“ der ausgeliehenen Bücher anschauen. „Opac“ ist seit vielen Jahren ein bewährtes System für Bibliotheken aller Art.

Die Anwendung des Online-Kontos ist einfach und eröffnet dem Nutzer zahlreiche neue Möglichkeiten. „Mein Konto“ wird automatisch mit der Anmeldung freigeschaltet und kann dann von zu Hause aus verwaltet werden. Somit kann man sehen, was man ausgeliehen hat und wie lange. Darüber hinaus ist es möglich, ausgeliehene Bücher vorzumerken und Medien zu „verlängern“.

Die Ausleihe der Medien erfolgt nur noch mit dem Bibliotheksausweis, der für alle kostenlos ist. Gebühren fallen an, wenn Bücher nicht rechtzeitig abgegeben werden. Zusätzlich ist es möglich, eine Ausleihe von der Badischen Landesbibliothek zu machen. Eine Fernleihe über „Opac“ ist nicht möglich.

2017 befanden sich 19 352 Bücher und sonstige Medien, 3045 Jugend- und Kinderbücher, 1508 Stück Erwachsenenliteratur, 8339 Stück Sachliteratur und 383 CDs und DVDs im Bestand.

Im Moment werden, laut Henrike Hügel und Silke Wohlgemuth, im Jugendbuchbereich viele Fantasy-Romane gelesen, bei Erwachsenen sind Krimis gefragt. Es werden auch Buchwünsche entgegengenommen.

Vorlesenachmittage

Die Vorlesenachmittage werden weiterhin einmal im Monat mittwochs angeboten. Diese finden von 15.30 bis 16.30 Uhr statt. Der nächste Bücherbasar ist für den 24. März terminiert.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.11.2018