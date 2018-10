„Erziehungsberechtigt – wie gelingt das?“

Osterburken.Die dritte Familienkonferenz findet am 8. November von 18.30 bis 21 Uhr am Ganztagsgymnasium (GTO) in Osterburken statt. „Erziehungsberechtigt – was heißt das, wie gelingt das?“ ist der Titel der Veranstaltungsreihe zum Thema „Familien in besonderen Lebenssituationen.

Eine der größten Herausforderungen für den ländlich geprägten Neckar-Odenwald-Kreis ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zivilgesellschaft, Kommunen, Kirchen und Politik müssen gemeinsam Antworten darauf finden, wie für die Familien, für Kinder und Eltern die bestmöglichen Voraussetzungen im ländlichen Raum geschaffen werden können.

Ende Oktober 2015 kamen bei der ersten Familienkonferenz in Limbach gut 80 Fachkräfte und Interessierte aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammen, was zu einer besseren Vernetzung zwischen den Beteiligten führte.

Im Februar 2017 folgte im Ganztagsgymnasium Osterburken die zweite Familienkonferenz zum Thema „Verlässliche Erziehungspartnerschaften“. Der Fokus lag auf der Zusammenarbeit von Eltern, Beiräten, Politik, Kindergarten- und Schulträgern. Bei der jetzigen dritten Familienkonferenz soll das Thema nach einem Impulsvortrag durch Familienrichterin Birgit Wolf-Jungmann (Mosbach) zu „Erziehungsberechtigung – und was sagt das Gesetz dazu?“ in Kleingruppen erörtert werden, auch unter dem Aspekt der Ganztagsschule.

Viel Raum ist für den gemeinsamen gegenseitigen Austausch vorgesehen. Anmeldung bei Dr. Dorothee Schlegel, Hainstraße 11, 74842 Billigheim oder per E-Mail bis 30. Oktober unter dorotheeschlegel@gmx.de.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018